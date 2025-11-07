Muere un conductor en Porto do Son (A Coruña) tras colisionar su vehículo contra un caballo en la AC-550

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha fallecido en las últimas horas tras colisionar el coche en el que circulaba contra un caballo, en la AC-550, en el municipio de Porto do Son (A Coruña), según ha informado el CIAE 112 Galicia.

El siniestro ocurrió la pasada medianoche, a la altura del kilómetro 92, en la parroquia de Baroña, y el 112 recibió la alerta mediante el sistema de emergencia automático del vehículo (e-call), sin que fuera posible contactar con el conductor.

Poco después, varios particulares llamaron a Emergencias para confirmar que se había producido una colisión de un coche contra un caballo que se encontraba en la calzada sin vida. Los testigos informaban de que el conductor estaba atrapado y podría haber fallecido.

El 112 Galicia alertó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los bomberos de Ribeira y de Boiro, al GES de Noia, así como a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local.

Una vez en el punto, los equipos de intervención confirmaron el fallecimiento de la persona e indicaron que había sido necesario emplear material de excarcelación para recuperar el cuerpo.