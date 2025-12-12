Muere un hombre en un incendio en su vivienda de Betanzos (A Coruña)

La Axencia Galega de Emerxencias informa de un incendio en una vivienda - AXEGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este viernes en un incendio registrado en su vivienda, en el municipio coruñés de Betanzos, según ha informado el CIAE 112 Galicia.

Los hechos ocurrieron sobre las 6.00 horas de este viernes, cuando un particular llamó a Emergencias para alertar de que había un fuerte olor a quemado y que había escuchado a una persona pidiendo ayuda en la calle Cruz Verde.

Desde el 112 Galicia se dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los bomberos de Betanzos, a la Guardia Civil, a Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Betanzos.

Los servicios de extinción confirmaron el fallecimiento de un hombre en la vivienda, y avanzaron que las llamas pudieron originarse en una estufa. El fuego afectó también a un colchón y una mesa.