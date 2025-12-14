Muere un hombre tras ser atropellado en la A-6 en Begonte

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido tras ser atropellado en la A-6 a su paso por San Martiño de Pacios (Begonte) y en dirección Lugo este pasado sábado.

Tal y como ha informado el 112 Galicia, el primer aviso llegó después de las 20.40 horas de la tarde, cuando uno de los particulares que viajaban en el coche implicado trasladó que acababan de accidentarse a la altura del kilómetro 521 de la A-6.

El 112 solicitó la acción de las Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico, del GES de Friol-Palas y de los servicios de mantenimiento de carretera. También se informó a los bomberos de Vilalba.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencias confirmaron que se trataba de un atropello a un hombre, cuyo fallecimiento fue confirmado poco después por los servicios sanitarios.

Las fuerzas del orden se encuentran investigando las circunstancias del suceso.

HERIDA TRAS SALIRSE DE LA VÍA

También, el 112 ha comunicado que una mujer resultó herida tras salirse de la vía y volcar con su coche en Abegondo (A Coruña) en la tarde de este pasado sábado.

Emergencias tuvo constancia de este accidente sobre las 18.40 horas, a través de la propia implicada, que acababa de volcar con su coche poco antes del puente de la autopista, en la parroquia de Cerneda (Abegondo).

Hasta el lugar se desplazaron las Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Betanzos y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Finalmente, los bomberos confirmaron que no tuvieron que excarcelar a la mujer, que consiguió salir del vehículo con la ayuda de unos familiares. Fue atendida por el persoal sanitario.