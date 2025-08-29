Muere un hombre que había sido encontrado debajo de su tractor en O Saviñao (Lugo)

Archivo - Encuentran muerto a un hombre al lado de su bicicleta sobre una calzada en Tui (Pontevedra) - 112 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, que ha sido encontrado debajo de su tractor, ha fallecido este jueves en la comarca gallega de O Saviñao (Lugo), según ha informado 112 Galicia.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 22.10 horas de la noche, cuando un familiar alertó al 112 Galicia de que acababa de encontrar a la persona involucrada debajo de un tractor en una finca de Morgade, en la parroquia de Seteventos.

El vehículo se encontraba en una zona de difícil acceso y el propio familiar indicó desde el principio que la persona podría estar fallecida.

Inmediatamente, el Centro de Atención Integrada de Urgencias solicitó la colaboración de Emergencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil, Bomberos de Chantada y Protección Civil de Saviñao.

Minutos antes de la medianoche, los servicios de emergencia confirmaron el alta. Tal y como ha trasladado 112 Galicia, sólo se pudo confirmar su fallecimiento.