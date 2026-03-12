Muere un hombre en Valdoviño (A Coruña) tras caerle encima un árbol que estaba cortando

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este jueves en el municipio coruñés de Valdoviño tras caerle encima un árbol que estaba cortando.

Según ha informado el 112, recibieron el aviso de lo ocurrido alrededor de las 12.20 horas. Un particular explicaba que el hombre había sufrido un accidente cuando estaba cortando el árbol en O Cameleiro, en Valdoviño.

El 112 dio aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, al GES de Mugardos, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Tras acudir al punto, en una zona de difícil acceso, los servicios de emergencias solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona.