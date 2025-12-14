Muere un motociclista tras chocar contra una verja en Coirós (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un motociclista ha fallecido este domingo después de chocar contra una verja en el municipio gallego de Coirós (A Coruña), según ha informado 112 Emergencias Galicia.

El suceso se ha producido minutos antes de las 20.00 horas, cuando un particular informó al 112 Galicia que un motociclista acababa de chocar contra una barrera en la zona de Coirós de Arriba, en Coirós. Desde el primer momento, la persona que llamó indicó que se trataba de un accidente grave.

Nada más conocerse los hechos, el Centro de Atención Integrada de Urgencias solicitó la colaboración de Emergencias Sanitarias de Galicia-061 y de la Guardia Civil de Tráfico, que acudieron rápidamente al lugar de los hechos.

A pesar de sus esfuerzos, los profesionales sanitarios sólo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona, tal y como ha trasladado 112 Emergencias Galicia.