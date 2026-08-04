Muere un operario al caerle una rama encima mientras trabajaba en Ortigueira (A Coruña)

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este martes tras caer sobre él una rama mientras trabajaba en una zona de monte de la localidad coruñesa de Ortigueira.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 15.30 horas. Fue un particular quien alertó a la central de emergencias de lo ocurrido, señalando que el accidente se había producido en la parroquia de As Neves y que el varón se encontraba accesible, pero permanecía semiinconsciente.

Con estos datos, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) solicitaron la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que confirmó la movilización de su personal a bordo del helicóptero medicalizado con base en Santiago.

Hasta el lugar también se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Ortigueira. Finalmente, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.