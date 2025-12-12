Mueren dos personas en un accidente entre un camión y un coche en Arzúa (A Coruña)

Colisión de un camión y un coche - AXEGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han perdido la vida este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en el municipio coruñés de Arzúa, al producirse una colisión entre un camión y un turismo.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, los primeros avisos del siniestro llegaron sobre las 11.00 horas. El accidente tuvo lugar en el punto kilométrico 67 de la carretera N-547, en sentido decreciente de la circulación.

En ese punto se produjo un choque frontal entre un camión y un coche, en el que viajaban las dos personas que resultaron fallecidas. El 112 Galicia movilizó a Urxencias Sanitarias-061, Bomberos de Arzúa, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local.