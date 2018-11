Mujeres del PPdeG cargan contra Pontón por "vincular a Feijóo y al partido con La Manada" y le exigen una disculpa

Actualizado 23/11/2018 14:49:52 CET

La líder del BNG se reafirma y cuestiona que Feijóo "dé instrucciones" a su secretaria de Igualdade para "salir en defensa del macho alfa"

Una decena de diputadas y otras mujeres con cargo en el PPdeG han comparecido este viernes para exigir a la portavoz del BNG, Ana Pontón, que "rectifique" y "se disculpe" para "devolver la dignidad" a la Cámara y a su propia formación al entender que en el último pleno "vinculó" a Alberto Núñez Feijóo, a la Xunta, al partido y a ellas mismas "con 'La Manada'".

Los hechos que han motivado esta comparecencia se remontan a la bronca sesión de control que albergó la Cámara autonómica el pasado miércoles y en la que Pontón instó a Feijóo a "demostrar que no forma parte de ninguna" de las 'Manadas' que, según la nacionalista, hay "en la justicia, en la política y en las instituciones".

A las puertas del 25-N, Día contra la Violencia Machista, Pontón recordó el polémico caso de abuso sexual de 'La Manada', antes de advertir que "hay muchas 'Manadas' en la sociedad: en la justicia, en la política y en las instituciones". A renglón seguido, urgió a Feijóo a "demostrar" que "no forma parte de ninguna de ellas" apoyando las propuestas del Bloque y cumpliendo la ley contra la violencia machista.

Estas palabras provocaron ya en el momento malestar en las filas del PP y en el propio presidente, quien censuró en el hemiciclo la "catadura moral" de la diputada y advirtió que, si "lamentable" es que un diputado de ERC "escupa" al ministro Josep Borrell, aún es "más lamentable" que la portavoz nacionalista le "identifique" a él con "una 'Manada'".

Este viernes, ante el resto de sus compañeras, la parlamentaria Marta Rodríguez Arias, se ha referido a lo sucedido en el pleno como "uno de los episodios más tristes de los últimos tiempos". Y eso, ha remarcado, que el PPdeG no tiene "la piel fina", ya que está acostumbrado a recibir no solo críticas "legítimas" de la oposición sino también algunas "acompañadas de insultos".

También ha precisado que "no es la primera vez" que los rivales políticos del PPdeG "usan la violencia machista" para intentar "desgastar" a su formación y a la Xunta, pero, aún así, ha proclamado que lo ocurrido el miércoles "no tiene precedentes". "Se cruzó una barrera nunca cruzada antes", ha advertido.

"NO HABLAMOS EN NOMBRE DE FEIJÓO"

Fue entonces cuando, a su modo de ver, la portavoz nacionalista, a su vez una de las diputadas "más veteranas" de la Cámara, pronunció unas palabras con las que trató de "vincular al PP, a la Xunta, a su presidente y también a las mujeres del partido con 'La Manada', un grupo de individuos condenados por acosar, abusar y agredir a una mujer".

Según Rodríguez Arias, "la literalidad" de las manifestaciones de la líder nacionalista quedará "siempre" en el diario de sesiones de la Cámara y "en su conciencia". "Intentó colocar al PP al lado de los que son tolerantes con la violencia de género. Es muy duro escucharlo perteneciendo a este partido, pero mucho más doloroso es hacerlo militando en el PP siendo mujer", ha advertido.

"Cuando la portavoz nacionalista pidió al presidente que demostrase que no está en ninguna 'Manada' y que aprobase las propuestas del BNG, nosotros nos preguntamos si lo que le estaba diciendo es que la única forma de no ser cómplices de agresores sexuales es decir que sí a Pontón y al Bloque", ha apuntado la diputada popular, que "no" entiende esta actitud.

No en vano, ha recordado que el PPdeG "representa al 48 por ciento de los gallegos" y la Xunta "al cien por cien" de los ciudadanos de la comunidad. Por tanto, ha considerado que "no hay lugar para decir al presidente Feijóo que las personas a las que representa y sus políticas son tolerantes o cómplices con prácticas que a todos repugnan".

"No hablamos en nombre de Feijóo y no estamos dispuestas a aceptar insinuaciones de esta naturaleza", ha proclamado, antes de preguntarse si Pontón es "tan machista" que considera que las mujeres que están ligadas o votan al PP están "ciegas" o que son "víctimas de una especie de Síndrome de Estocolomo" que les permite "estar cómodas" en un partido que las "deja de lado".

Y es que ellas, ha afirmado, también se sienten "insultadas" por Pontón, a la que ha exigido "una rectificación y una disculpa inmediata", toda vez que "en nombre del 6 por ciento" de votantes del BNG, "acusó a las mujeres del PPdeG de no ser contundentes" y de "mirar hacia otro lado cuando hay mujeres sufriendo y muriendo a manos de sus parejas". Ahí, ha advertido que "no" se calllarán.

UN "ATAQUE CRUEL" POR EL QUE "NO PASAN"

En el acto también intervino la secretaria xeral de Igualdade de la Xunta y coordinadora del área de igualdad en la dirección del PPdeG, Susana López Abella, quien ha censurado el "ataque cruel" de Pontón y ha reivindicado la labor de los dirigentes populares que trabajan "en salvar vidas" y en "proteger mujeres" de quienes creen que "su fuerza les habilita para abusar de ellas en cualquiera de las formas posibles".

"La disensión política no permite cualquier cosa. Por ahí no paso, por ahí no pasamos", ha proclamado López Abella, quien ha reivindicado el "compromiso absoluto y total" de los populares y de la Xunta en la lucha contra la violencia machista. Por ello, ha advertido que "no" consentirá que "nadie" les dé "lecciones de ética y de moral".

Dispuesta a aceptar "propuestas en positivo", ha repasado diversas medidas adoptadas por los populares en la lucha contra la violencia machista y en la promoción de la igualdad --como por ejemplo que en 2002 se aprobó el I Plan de Acción la Violencia de Género, o que en 2004 vio la luz la primera Ley de Igualdad--.

Ya con Feijóo al frente del Ejecutivo, ha señalado que en 2012 se constituyó la primera 'Red de Entidades Locales contra la violencia de género' o que en 2014 se constituyó el Observatorio Gallego de la Violencia de Género y la Comisión Asesora de Publicidad No Sexista, y se puso en marcha el Centro de Recuperación Integral para las víctimas. También ha defendido que, frente a los 2,8 millones que los últimos presupuestos del bipartito destinaban en 2009 a combatir la violencia machista, en 2019 se invertirán más de 14 millones.

"Tendremos una hoja de servicios que gustará más o gustará menos a la oposición, pero nunca vamos a mirar hacia otro lado mientras haya mujeres en Galicia que no se sientan libres, seguras y protegidas en su ámbito personal, laboral o familiar", ha concluido.

"EN DEFENSA DEL MACHO ALFA"

Pero ante estas críticas, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se ha reafirmado en sus palabras y, si bien todavía no había tenido tiempo de escuchar las declaraciones de las dirigentes populares, sí se mostró "sorprendida" de que Feijóo "dé instrucciones a la secretaria xeral de Igualdade en defensa del macho alfa".

La dirigente nacionalista ha insistido en que "lo que tiene que hacer Feijóo es defender los derechos de las mujeres y trabajar para acabar con esta lacra" (de la violencia machista). "Esta debería ser la prioridad de la Xunta de Galicia", ha aseverado Pontón, quien ha "dicho y repetido" que "la Manada no son cinco, hay muchas manadas": en la "política, en las instituciones y en la justicia".

Es más, ha apelado a que si "alguien tenía alguna duda", acaba de salir una sentencia en la que se reduce la condena por "acuchillar e intentar estrangular" a una mujer al considerar que era ocasional.

"Si el PP se da por aludido por esta denuncia, tienen que hacer una reflexión en su partido", ha dicho Ana Pontón, quien en el pleno había interpelado directamente al presidente de la Xunta para desmarcarse de cualquiera de estas "manadas". "Lo que dije está muy claro, lo que me sorprende es que se esconda detrás de las mujeres (del PP)", ha sentenciado.