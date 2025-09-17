El mundo de la política felicita a Sirat, película escogida para representar a España en los Oscar

Archivo - El director de la película 'Sirât', Oliver Laxe, ofrece una rueda de prensa, a 26 de mayo de 2025, en Santiago de Compostela - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mundo de la política ha celebrado la elección de Sirat como la película que representará a España en los Oscar.

La cinta dirigida por el gallego Oliver Laxe se ha impuesto a las otras dos candidatas --'Sorda', de Eva Libertad, y 'Romería', de Carla Simón-- e inicia de esta forma su camino para el Oscar esperando a conocer si entra en el primer corte de diez títulos de la Academia como mejor película internacional.

Así, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha compartido en redes sociales un mensaje en el que felicita al director y al equipo de la cinta. "Felicitaciones por llevar el audiovisual gallego a lo más alto", destaca.

En la misma línea se ha expresado el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que destaca que la elección de la película supone "un paso más para consolidar el talento del audiovisual gallego en el mundo y para reconocer la fuerza del cine gallego".

Asimismo, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitado a la coproducción catalana y le ha deseado "mucha suerte" al equipo.

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, también ha celebrado la elección de 'Sirat', de Oliver Laxe, y ha destacado el "gran momento" de la industria cinematográfica en Catalunya.

"Orgullo enorme por esta nueva demostración del gran momento que viven el cine y la industria audiovisual en Catalunya. ¡Toda la suerte del mundo!", ha deseado, en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.