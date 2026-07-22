El Museo de Pontevedra rinde homenaje a José Freixanes con la exposición que el pintor no llegó a inaugurar

'Salto' (2011), Obra De José Freixanes - MUSEO DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Pontevedra abre este jueves, 23 de julio, una de las exposiciones más emotivas de su programación reciente. Apenas ocho meses después del fallecimiento del pintor pontevedrés José Freixanes (Pontevedra, 1953-Madrid, 2025), el Edificio Castelao acoge 'José Freixanes, eternos son os soños. Obra pictórica 2006-2025', una muestra que el propio artista dejó prácticamente diseñada antes de su muerte y que reúne buena parte de su producción de las dos últimas décadas.

La exposición, que se inaugura a las 19.00 horas y podrá visitarse hasta el 27 de septiembre, nace de un proyecto en el que Freixanes trabajó codo con codo con el Museo hasta su fallecimiento, el 26 de noviembre del pasado año.

La directora del Museo de Pontevedra, Ángeles Tilve, recordó durante la presentación que el pintor estuvo plenamente implicado en la preparación de la muestra. "Su repentino fallecimiento hace imposible que hoy podamos escucharlo hablar de su obra con la pasión que siempre transmitía", lamenta.

Tilve destacó que el recorrido permite descubrir las principales inquietudes creativas del artista como su fascinación por los viajes, el diálogo entre culturas, las diferentes grafías, los hilos como símbolo de la memoria colectiva y la constante búsqueda de nuevas formas de expresión.

Comisariada por Xosé Luis García Canido, la muestra reúne 35 pinturas de gran formato, entre ellas varios dípticos y composiciones realizadas sobre múltiples lienzos, además de una instalación con polvo de arroz situada en la planta baja del Edificio Castelao y una intervención con vinilos en la fachada principal del museo.

Las obras proceden de colecciones particulares y de instituciones como Afundación, el CGAC, la Fundación Internacional Baltasar Garzón y la Galería Trinta.

García Canido reconoció la emoción que supone inaugurar una exposición que Freixanes ayudó a construir hasta sus últimos días. Por ese motivo, aunque técnicamente se trate de una exposición póstuma, el comisario considera que esa etiqueta no refleja la realidad de un proyecto concebido junto al propio artista.

ENCUENTRO CON VÍCTOR FREIXANES

Como complemento a la exposición, el Museo de Pontevedra ha organizado un programa de actividades divulgativas. A partir del 2 de agosto se celebrarán visitas guiadas gratuitas todos los domingos a las 12.00 horas, dirigidas por el equipo de Educación del museo. Además, el propio comisario ofrecerá recorridos comentados en fechas que se anunciarán próximamente. En ambos casos será necesaria inscripción previa a través de la página web del Museo.

La programación se completará en septiembre con dos jornadas dedicadas a profundizar en la figura y el legado de José Freixanes. El día 3 tendrá lugar un encuentro que abrirá el escritor Víctor F. Freixanes, hermano del artista, seguido de una mesa redonda junto a la directora de la Galería Trinta, Asunta Rodríguez, y la crítica de arte Mercedes Rozas, moderada por Xosé Luis García Canido.

Como cierre de las actividades paralelas, el 25 de septiembre el periodista y poeta Alberto Avendaño ofrecerá un recital en torno a 'Bueno carallo bueno', el libro que publicó junto a José Freixanes en 2023 y en el que poesía y pintura dialogan como dos formas complementarias de contar el mundo.