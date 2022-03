Nace la plataforma Vientos de Futuro con el fin de aumentar en 5.000 megavatios la capacidad eólica gallega en 2030

La Asociación Gallega Eólica critica que la moratoria "no es buena para Galicia", pero espera que se recupere la actividad para crear 6.000 empleos en una década

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vientos de Futuro nace como una plataforma que persigue concienciar en España sobre la importancia de la energía eólica, una propuesta que está respaldada por entidades como la Asociación Gallega Eólica y que busca aumentar en 5.000 megavatios la capacidad gallega en 2030 (unos 500 megavatios al año).

En una rueda de prensa en Santiago de Compostela, se ha dado a conocer esta propuesta impulsada por la Asociación Empresarial Eólica (AEE) --representa al 90% del sector en España--, Talento para la Sostenibilidad, la Fundación para la Investigación del Clima (FIC) y Nueva Economía e Innovación Social (NESI).

El presidente de la Asociación Gallega Eólica, Manel Pazo, ha destacado que ese impulso de 5.000 megavatios supondría duplicar la actual capacidad eólica y crear 6.000 nuevos empleos en Galicia en la próxima década, de manera que se alcancen un total de 12.000 puestos de trabajo.

Al respecto, subraya la relevancia de la eólica gallega en España, dado que los 316 millones que generó en 2021 se traducen en la aportación al PIB más alta en una comunidad. Actualmente, hay unos 5.800 puestos de trabajo en más de un centenar de empresas gallegas. Existen 180 parques en unos 100 ayuntamientos. Ahora el reto es reducir el 70% de la energía primaria que importa Galicia, que se trata de combustibles fósiles, para convertirla en renovables.

LA MORATORIA "NO ES BUENA PARA GALICIA"

Tras los dos últimos años "un poco parados" y en un contexto de moratoria de la Xunta a nuevos proyectos, Pazo espera poder "recuperar la actividad", si bien reconoce escaso diálogo actual con el Gobierno gallego para conocer su futura planificación. "Estamos en ello, no podemos decir que las relaciones sean hiperfluidas", afirma.

Sobre ese punto, el presidente de la Asociación Gallega Eólica critica que esa moratoria "no es buena para Galicia" al ser la "primera moratoria en España". Además, llama la atención acerca de que la eólica es complementaria de los fondos Next Generation para proyectos como los de hidrógeno verde.

PROTESTAS

A preguntas de la prensa sobre las diferentes protestas vecinales que se producen en Galicia contra la instalación de parques eólicos y su impacto en el territorio, Manel Pazo relata que en donde ya hay parques instalado no se aprecian problemas, sino en los de nuevo desarrollo. Reconoce que a esta situación le influye que "se ha abierto el saco de presentar proyectos en todos los lados", tanto a nivel autonómico como estatal, aunque avisa de que solo se va a poder realizar "el 20% de lo presentado". Por parte de Vientos de Futuro se apela a "escuchar a todo el mundo" en la búsqueda de consensos.

En lo tocante a la denuncia de colectivos de la fragmentación de parques como modo de hacer de forma legal macroproyectos eólicos, Pazo admite que "hay un vacío legal que tienen que solucionarlo los ministerios y autonomías".

Paralelamente, expone que el sector supone unos 120 millones anuales en recaudación de impuestos en Galicia. Destaca los 23 millones anuales de canon eólico, el mayor de España, según resalta.

OBJETIVOS

Por su parte, el portavoz de la plataforma Vientos de Futuro, Carlos Martí, ha destacado que los objetivos son "sumar fuerzas" para combatir el cambio climático a través de un modelo energético más sostenible, de manera que se trabaje de forma consensuada para cumplir los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima (Pniec), por el cual la generación eléctrica mediante energía eólica debe llegar al 35% al final de la década --desde el 23% actual--.

Así, se quiere aglutinar a entidades del ámbito de la sostenibilidad, ciencia y economía social con empresas del sector para contribuir a modo de 'lobby' al desarrollo de este tipo de energía renovable en España, con "una escucha activa" de la sociedad civil y para actuar con "urgencia". "Empezamos un viaje emocionante", dice Martí.

Entre otras oportunidades, se ha referido al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para las renovables, que contará con 16.000 millones de euros para España, con atención a la electrificación del transporte, reducción de presencia de petróleo e hidrógeno verde.

La presidenta de Talento para la Sostenibilidad, Elsa Arnaiz, ha subrayado que España tiene la "misión" de "dejar de hipotecar el futuro de sus jóvenes" a través de la lucha contra el cambio climático. Resalta que la eólica supondrá "retener el empleo verde" en Galicia.

Asimismo, el responsable de servicios técnicos eólicos en Enel Green Power --filial de Endesa--, Francisco Cal, ha asegurado que se vive una "auténtica reconversión industrial basada en la descarbonización". Ha contado su ejemplo de esa "reconversión", pues después de trabajar durante 30 años en la térmica de As Pontes (A Coruña) --los últimos 13 años como responsable de mantenimiento--, ahora se encarga, también dentro de Endesa, de la gestión de los parques eólicos del país. Defiende una transición justa en la que las empresas "no pueden ni deben abandonar" los territorios en los que han operado con energía fósil, al tiempo que apunta a las oportunidades que supondrá para los jóvenes las alternativas renovables para la zona de As Pontes.