Navantia lanza una nueva oferta con cien empleos para su astillero de Ferrol

FERROL, 19 Dic. (EUROPA PRESS) - La empresa naval pública Navantia ha abierto este viernes una nueva convocatoria de empleo con la publicación de 100 vacantes destinadas exclusivamente a su astillero de Ferrol. Esta oferta se enmarca en el incremento de actividad del astillero, impulsado principalmente por la construcción de las nuevas fragatas F-110 para la Armada Española.

La compañía busca cubrir una amplia variedad de puestos, divididos según la formación y la experiencia previa. Así, se ofrecen 38 puestos para perfiles junior y 19 para senior (estos últimos deben acreditar más de cuatro años de experiencia). Las titulaciones requeridas varían desde certificaciones profesionales de oficio hasta ciclos formativos.

Para titulados universitarios hay 43 plazas, repartidas en 22 vacantes junior y 21 seniors. Adicionalmente, se han publicado dos vacantes específicas para medicina general y medicina del trabajo.

PLAZOS Y PROCESOS

Los interesados tienen de plazo hasta el 16 de enero de 2026 a las 12.00 horas para presentar su candidatura. El proceso se realiza íntegramente a través del Portal de Empleo de Navantia.

Desde la empresa subrayan la importancia de completar correctamente el registro y subir toda la documentación requerida, ya que la falta de cualquier archivo supone el descarte automático del proceso de selección.

Con esta nueva convocatoria, los astilleros de la ría de Ferrol cierran el año 2025 con un total de 200 vacantes publicadas. Esta cifra refuerza la tendencia de crecimiento de la compañía, que en los últimos cinco años ha incorporado a más de 850 profesionales a su plantilla para hacer frente a su carga de trabajo actual y futura, tras la salida también de operarios por prejubilación y jubilación.