A neve mantén restrinxida a circulación a camións na A-6 á altura de Pedrafita do Cebreiro (Lugo)

Cámara da DXT en Pedrafita do Cebreiro (Lugo) - DGT

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

As nevadas caídas ao longo das últimas xornadas na montaña de Lugo manteñen restrinxida a circulación para camións e vehículos articulados na A-6 á altura de Pedrafita do Cebreiro (Lugo) e As Nogais (Lugo).

O aviso permanece activado desde a tarde do martes en ambos os puntos da Autovía do Noroeste, segundo figura no mapa de alertas da Dirección Xeral de Tráfico (DXT) á primeira hora da mañá deste mércores.

Así mesmo, Tráfico tamén ten activado outro aviso por visibilidade reducida debido á néboa na autovía A-8 ao seu paso por Mondoñedo (Lugo), así como outras alertas por obstáculos na estrada relacionados con accidentes noutros seis puntos da rede viaria da Comunidade galega.