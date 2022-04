Nicolás González pide "resolver el cuello de botella" de las interconexiones de energía con Pensínsula Ibérica e islas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado socialista Nicolás González Casares ha reclamado ante la Eurocámara "resolver el cuello de botella de las interconexiones con la Península Ibérica y las islas".

"Esto no es un verdadero mercado europeo de energía", ha advertido en su intervención, en la que señaló que no se sacará "provecho" de las renovables si no "interconectamos e integramos las redes eléctricas", una cuestión que supondría un plus energético e industria para Galicia, entienden los socialistas europeos.

Este martes, el Parlamento Europeo acogió un debate sobre las Redes Transeuropeas de Energía (TEN-E, en sus siglas en inglés). El objetivo de esta política, que se encuentra en un periodo de revisión, es vincular la infraestructura energética de los países de la Unión Europea a través de corredores y áreas temáticas prioritarias.

González Casares, que es miembro de la Comisión de Industria y Energía del Parlamento Europeo, defendió "orientar las inversiones a elementos compatibles con la neutralidad climática" y dejar de vivir "de los errores del pasado", como la apuesta por los combustibles "que está siendo un arma de guerra".

Además, el eurodiputado apostó por "desplegar e integrar las tecnologías renovables" con las nuevas disposiciones para desarrollar la energía en alta mar; establecer un proceso de gobernanza más inclusivo, aplicar el principio de eficacia energética y "fomentar infraestructuras solo compatibles con hidrógeno cuando se transporte gas".

Para el eurodiputado, es "fundamental" planificar la infraestructura energética si se quiere lograr la neutralidad climática, un plan que "debe de ir en sintonía" con los objetivos climáticos y energéticos y contar con un enfoque integrado e intersectorial.

La ratificación de la nueva TEN-E es el primer gran acuerdo legislativo en el ámbito energético fruto del Pacto Verde Europeo, "más en vigor que nunca con lo sucedido en Rusia y los precios de la energía", en palabras de González Casares.

La TEN-E orientará una parte esencial de las grandes inversiones energéticas para fortalecer el mercado interior y avanzar hacia la descarbonización del sector energético.