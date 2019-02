La nieve deja sin clase a 2.889 alumnos de 46 centros educativos de Galicia

Publicado 01/02/2019 15:45:41 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nieve registrada debido a la borrasca 'Helena' ha dejado este viernes sin clase a 2.889 alumnos de 46 centros educativos, de los que 34 suspendieron la jornada lectiva.

Así se refleja en los datos facilitados a Europa Press por la Consellería de Educación, en los que se constata que en la provincia de Lugo han sido 1.582 estudiantes los afectados y en la de Ourense, 1.307 alumnos.

La Xunta comunicó el jueves la decisión de suspender la actividad lectiva este viernes en las zonas de la montaña de Lugo y Ourense afectadas por un fenómeno meteorológico adverso de nivel naranja por espesores de nieve superiores a 20 centímetros.

Según los datos facilitados este viernes por Educación, en la provincia de Lugo se suspendieron las clases en 17 centros, todos los de la zona de montaña y tres del centro, con 1.582 estudiantes sin poder acudir al aula.

Los municipios con alumnos afectados han sido los de Mondoñedo y A Pontenova en la zona de A Mariañ; Antas de Ulla, Begonte, Castroverde, Guitiriz, Monterroso y Sarria, en el centro; y en la montaña los de Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Samos y Triacastela.

Mientras, en el sur de la provincia de Lugo el único ayuntamiento con estudiantes afectados (107) por la nieve ha sido el de Taboada, pero no se suspendieron las clases en éste.

PROVINCIA DE OURENSE

Por su parte, en la provincia de Ourense 1.307 estudiantes de 19 centros se quedaron sin clase este viernes, de los cuales 17 suspendieron la jornada lectiva, todos ellos de la zona de montaña, ha concretado Educación.

De este modo, en la zona de la montaña ourensana han tenido centros afectados en los municipios de O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, A Pobra de Trives, Riós, A Veiga, Viana do Bolo y Vilariño de Conso.

Por su lado, en la zona sur de la provincia hubo centros afectados en Verín, con 15 alumnos del IES Castro de Baronceli, y Vilardevós, con 10 estudiantes del CEIP Plurilingüe Rodolfo Núñez Rodríguez.