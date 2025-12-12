Nueva jornada de huelga en el bus de A Coruña con respaldo "mayoritario" que deja a cientos de viajeros en tierra

Piquetes impiden salir a un autobús durante la huelga de transporte en la estación intermodal de Santiago - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una nueva jornada de huelga afecta este viernes al transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña, lo que ha dejado a cientos de viajeros en tierra por la actuación de piquetes con un seguimiento "mayoritario".

En declaraciones a Europa Press, el representante de la CIG en la mesa de negociación, Ernesto López Rei, explica que las estaciones de bus de las ciudades de A Coruña, Santiago y Ferrol están "paradas" esta mañana, pero "no hay incidencias".

Asimismo, lamenta que sigue sin haber avances con la patronal sobre el convenio colectivo, pues "no hay negociaciones". Señala que el pasado jueves recibieron a las 11,00 horas una petición de mediación en el Consello Galego de Relacións Laborais, pero lo ve "irresponsable" por no haber convocatoria con más antelación y cree que solo buscaba desactivar esta protesta. No hay previsión de futuros encuentros.

Apunta que los viajeros que se quedan sin poder viajar este viernes tienen que saber que "los responsables" están en la patronal de transportes que "no quieren" avances en el convenio.

"No podemos estar cuatro años sin convenio y pretender que no pasa nada", afirma. Los representantes de los trabajadores demandan subidas salariales y mejoras de horarios y conciliación.

Tal y como se avanzó por parte de sindicatos el primer día de protesta hace una semana, prevén un "endurecimiento" de las movilizaciones a partir de enero con una huelga indefinida. Las protestas continuarán otros dos días este mes, el 15 y 19 de diciembre.

A primera hora de la mañana los piquetes impidieron la salida de los autobuses urbanos en la ciudad de Santiago, si bien posteriormente comenzaron a funcionar las líneas del hospital (1, C2 y C4).

Mientras, desde primera hora de la mañana se podía ver a viajeros en los andenes de las estaciones de la provincia a la espera de saber si podrían viajar este viernes.