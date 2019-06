El número dos del PP de Ourense no comunica a Jesús Vázquez su renuncia porque no le reconoce "autoridad moral alguna"

Publicado 10/06/2019 14:57:59 CET

Santiago Rodríguez sostiene que tomó la decisión "la propia noche electoral" debido a "los resultados lamentables"

OURENSE, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'número dos' de la lista del PP al Ayuntamiento de Ourense, Santiago Rodríguez, ha informado de que no recogerá su acta de concejal, una decisión de la que no ha informado al candidato popular a la alcaldía y regidor en funciones, Jesús Vázquez Abad, por no reconocerle "ni liderazgo ni autoridad moral ninguna como para tener que hacerlo".

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press Santiago Rodríguez, que renuncia de este modo a recoger su acta como edil el próximo sábado, jornada en la que se constituirán las corporaciones locales. Por su parte, fuentes del PP local han manifestado su "máximo respeto por una decisión de carácter totalmente personal".

No obstante, Rodríguez sí le ha hecho saber su postura a la dirección regional del partido y también al presidente provincial. "En ambos casos la han comprendido y, al entender que era irreversible, no ha dado lugar a mucho más", ha declarado.

El 'número dos' de la candidatura del Partido Popular en la ciudad apela a "su dignidad" como motivo principal de dicha determinación tomada "la propia noche electoral". "Los resultados han sido tan lamentables que por dignidad y siguiendo la estela de los compañeros de Vigo he decidido hacerlo", ha sostenido.

En este sentido, Rodríguez ha puesto como ejemplo las renuncias del PP de Vigo a seguir también por el actual alcalde en funciones. A pesar de que en Vigo los populares también han perdido tres escaños, Santiago Rodríguez ha sostenido que el caso de Ourense "es todavía peor" porque ellos no gobernaban.

"NADIE TOMA DECISIONES"

"Si la falta de dignidad es lo que reina y nadie toma decisiones, por lo menos yo sí lo hago", ha declarado Santiago Rodríguez, que ha considerado que "hay que saber ser autocríticos".

En esta línea, ha subrayado que cuando "tuvo el honor" de recibir la llamada del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, manifestó que llevaba "muchos años sintonizando con los ideales del PP".

"Me siento cómodo con esos ideales y he venido para quedarme", ha reivindicado. Pero siempre "con conocimiento de lo que quieren los ciudadanos". "Yo tengo mi vida profesional y empresarial resulta y si me meto en política es sólo para ayudar", ha dicho.

En cuanto al convulso panorama de gobernabilidad, tanto para la ciudad como para la Diputación, ha mostrado su deseo de que "en el ente provincial gobierne quién ha tenido prácticamente la mayoría absoluta y que la ciudad caiga en buenas manos".