Las obras de la residencia de la Fundación Amancio Ortega en terrenos de la ETEA en Vigo empezarán la próxima semana

Instalaciones de una residencia de las impulsadas por la Fundación Amancio Ortega. - XUNTA

VIGO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este jueves que, de forma inmediata --la próxima semana--, empezarán las obras de la futura residencia pública autonómica de mayores que construye la Fundación Amancio Ortega en Vigo, que se emplazará nos terrenos de la antigua Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada (ETEA).

Según ha defendido Rueda, quien también ha trasladado el anuncio a través de sus perfiles en redes sociales, "ahora toca agilizar, pisar el acelerador de todo el proceso para que esa nueva residencia pueda ser una realidad lo antes posible", haciendo hincapié en que el Gobierno gallego va a seguir trabajando "para mejorar la atención de los mayores, decidan vivir en sus domicilios o en una residencia" y "muy comprometido con Vigo".

La de Vigo es una de las siete residencias que impulsa la Fundación Amancio Ortega en las siete ciudades y que formará parte de la red pública autonómica. Según ha señalado el presidente autonómico, "es un auténtico orgullo que Galicia pueda contar con centros como este que se va a hacer en Vigo y con los otros seis".

No en vano, ha defendido que "son residencias de vanguardia con las mejores instalaciones, con los mejores servicios, y desde luego van a ser un referente en la atención a los mayores en toda España".

150 PLAZAS

La nueva infraestructura ubicada en Vigo contará con 150 plazas públicas y estará equipada con la tecnología más avanzada en el campo de los cuidados. Además de la zona destinada a uso residencial y la reservada para atención médica, contará con servicios de peinado, podología, salones sociales, espacios de convivencia, comedor y cocina, entre otros.

La Xunta destaca que la Fundación Amancio Ortega está invirtiendo mas de 180 millones de euros en la construcción y equipación de las residencias que construye en las siete ciudades gallegas y que supondrán en total la creación de 900 plazas públicas y más de 800 empleos.

Los centros de Santiago, Lugo y Pontevedra ya están en funcionamiento, los de A Coruña y Ferrol están construidos y el de Ourense estará listo para el verano del año que viene. El de Vigo fue el proyecto que más se tardó en iniciar a causa, recalca el Ejecutivo gallego, de los atrancos a la urbanización de la zona.

A LA ESPERA DE FIRMAR UN ACUERDO

De hecho, la Xunta ha indicado que sigue a la espera de firmar un acuerdo con el Ayuntamiento de Vigo y la Zona Franca que permitiría urbanizar el vial principal que vertebra la ETEA y la Praza de Armas, así como las nuevas redes de servicios y sus conexiones exteriores. Esto se haría con una inversión de 10,5 millones de euros, procedente íntegramente de las arcas autonómicas.

En este sentido, la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, enviaron recientemente una carta al alcalde de Vigo y al delegado de la Zona Franca, urgiendo a firmar el convenio acordado hace más de seis meses para que las mejoras proyectadas en el recinto sean una realidad antes de que la Fundación Amancio Ortega entregue la futura residencia.