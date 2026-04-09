Ojea (DO) presenta 40 propuestas: de combatir "discriminación" de la Galicia interior a abrir colegios por la tarde

El portavoz de Democracia Ourensana, Armando Ojea, interviene durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía, a 8 de abril de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). El Gobierno gallego se enfrenta al Debate sobre el Estado de la - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Democracia Ourensana (D.O.), Armando Ojea, único representante del partido que lidera Gonzalo Pérez Jácome en la Cámara, ha presentado el máximo de propuestas de resolución del debate del etstado de la autonomía, al igual que el resto de grupos con representación en la Cámara: un total de 40, varias centradas en combatir "la discriminación" de la Galicia interior y el foco, aún sin mención expresa, a Ourense.

Entre otras cuestiones, Ojea buscará acuerdo de los grupos para implementar un plan de choque de vivienda pública, agilizar los proyectos de interés autonómico (PIA) para crear nuevos núcleos residenciales, garantizar una igualdad nominal inversora en los planes de vivienda protegida "entre las siete grandes ciudades", y crear incentivos específicos para la recuperación y rehabilitación de viviendas vacías en zonas con declive demográfico "pronunciado".

También propone modificar los criterios de reparto presupuestario para "priorizar de forma efectiva el reequilibrio territorial del interior" de Galicia frente al litoral y quiere que la Xunta publicque "anualmente" un informe "detallado" de la ejecución presupuestaria "real" desglosado por provincias.

Asimismo, pide a la Xunta una línea de financiación autonómica para la regeneración de espacios públicos y entornos urbanos y rurales "degradados", desarrollar un plan de aprovechamiento de parcelas de titularidad autonómica, y medidas específicas de fomento de contratación en zonas de la comunidad con mayor tasas de desempleo.

Entre las propuestas de D.O. se incluyen, al tiempo, conceder ayudas directas para el comercio de proximidad, un fondo de contingencia especial para compensar "rápidamente" a los agricultores afectados por el "impacto negativo" de tratados como el de Mercosur, y fijar un "protocolo de soluciones y compensaciones rápidas ante emergencias climáticas, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos en zonas agrícolas de interior".

En esta misma línea, insta a la Xunta a "incrementar significativamente" las partidas destinadas a prevención de incendios forestales y a la compensación por daños en zonas de alto riesgo.

REESTRUCTURAR LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE

Democracia Ourensana también insta a la Xunta a "reestructurar las líneas de transporte" para "ajustarlas a las necesidades demográficas y de movilidad reales" de la Galicia rural, así como promover "un reequilibrio en el despliegue" de las fuerzas de seguridad para "garantizar una cobertura efectiva y rápida en municipios dispersos del ámbito rural".

Al tiempo, demanda crear un fondo de compensación extraordinario para los municipios que presenten "un déficit estructural" en la prestación de servicios mínimos, asumir los costes de mantenimiento y conserjería de los centros de educación infantil y primaria, y financiar tanto la apertura de los colegios en horario de tarde como la "totalidad de las actividades realizadas".

Del mismo modo, insta a la Xunta a invertir en la creación y desarrollo de proyectos de parques acuáticos termales, un plan de inversión en nuevos pabellones y estadios de titularidad pública "equilibrado entre todas las ciudades gallegas con instalaciones deficientes", y a promover planes de inversión conjunta con diputaciones y ayuntamientos en ciudades de menos de 150.000 habitantes para "la construcción de grandes instalaciones y dotaciones deportivas".

SANIDAD

Otras propuestas de resolución de Ojea apuestan por "mejoras" en el ámbito sanitario y aspiran, por ejemplo, a "edificar nuevas infraestructuras hospitalarias en aquellas ciudades donde solo exista un único hospital, centros de salud dimensionados, o a impulsar un plan que garantice que el número de especialidades y la inversión sea "el mejor posible adaptado a la demografía de cada área sanitaria".

Reforzar el acceso territorial a la atención médica especializada mediante el "uso intensivo de telemedicina" y adoptar medidas para "la estabilización definitiva de las plantillas en atención primaria y el aumento del tiempo efectivo de consulta" son otras peticiones de D.O.

Otras de las medidas que defienden pasan por "reactivar y concluir de forma inmediata" todos los edificios administrativos pendientes en las ciudades del interior, agilizar trámites para la conclusión de obras en museos arqueológicos y grandes espacios culturales gestionados por la comunidad, y "acondicionar de forma integral las vías autonómicas que atraviesan núcleos urbanos con carácter previo a su cesión" a los ayuntamientos.

En este ámbito, también plantea estudiar y ejecutar proyectos de soterramiento en avenidas urbanas, siendo "preferentes" las actuaciones en ciudades de menos de 150.000 habitantes, mejorar y ampliar las conexiones viales entre los nuevos sectores residenciales en desarrollo, financiar sistemas de movilidad vertical y ejecutar conexiones viales integrales con los complejos hospitalarios, o prolongar las autovías autonómicas hasta zonas fronterizas.

Las últimas propuestas que plantea Ojea pasan por un plan de rehabilitación de barrios degradados y cascos antiguos de "gran valor patrimonial", ayudas para alumbrado público de baja contamienación, un programa de plantación masiva de árboles en áreas urbanas que alcancen altas temperaturas en verano --a modo de refugios climáticos--, proyectos de aldeas sostenibles y garantizar que la programación del Xacobeo "no discrimine" al interior de Galicia.