Ojea (DO) tacha de "autocomplaciente" el discurso de Rueda y lamenta "poca atención" a Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Democracia Ourensana (DO), Armando Ojea, ha tachado de "autocomplaciente" y de "autobombo" la intervención del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Autonomía.

Para el parlamentario del Grupo Mixto, el titular del Gobierno gallego "confunde deseos con realidad" y ha lamentado la "poca atención" a los asuntos de la provincia de Ourense.

En concreto, ha criticado que no mencionase en su discurso la autovía que uniría Celanova con Portugal y que reivindicase la bajada del IVA del pescado pero "no hizo ese mismo esfuerzo" para reclamar "la bajada del IVA para productos agropecuarios".

También ha reprochado que "solo nombró a Ourense" cuando habló de los compromisos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante los incendios que afectaron a la provincia el pasado verano. "Nombra a Ourense solo para lo malo", ha aseverado.

Por último, ha opinado que la intervención de Rueda estuvo centrada en "clave nacional", apuntando que "se ha hartado de mencionar a Pedro Sánchez".

"La intervención ha sido autocomplaciente, autobombo, una campaña publicitaria y constatamos la poca atención que le hace a la provincia de Ourense, cuya defensa es nuestra razón de ser", ha concluido.