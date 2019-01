La oposición acusa a Feijóo de "mentir" y "maltratar" la sanidad y le pide que "reconozca" los "errores" del PP

Publicado 16/01/2019 14:54:05 CET

El PPdeG ve "excelente" la comparecencia del presidente y lamenta que el resto de grupos "incumpla sus obligaciones parlamentarias"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los tres grupos de la oposición en el Parlamento gallego (En Marea, PSdeG y BNG) han acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de "maltratar" la sanidad pública gallega y de "mentir" durante su comparecencia en la comisión de investigación para determinar las consecuencias de los recortes en este servicio. Por ello, le piden que "reconozca" la problemática y los "errores" creados por el Partido Popular en el sector.

Así lo han manifestado los portavoces parlamentarios de los tres partidos de la oposición en sendas comparecencias a los medios convocadas al término de la intervención del líder del Gobierno gallego en una comisión que ellos mismos promovieron, pero a la que no acuden después de que el PP aprobase en solitario el calendario de comparecencias.

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha criticado que "se nota" que Feijóo "no pisa" la sanidad pública y por eso "no habló de los colapsos" en urgencias ni de la "ausencia" de recursos en Atención primaria y de pediatras.

"Un maltrato sanitario que Feijóo le dispensa al conjunto de la población de Galicia. Inaceptable. Los propios datos desmienten a Feijóo, cuando habla de fondos se olvida de decir que en términos reales existen menos fondos hoy que hace 10 años", ha esgrimido.

Además, Villares ha reiterado que el contrato de uno a tres años que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha puesto encima de la mesa para solucionar la falta de médicos de familia y pediatras "condena" a los facultativos "a la precariedad, eventualidad y sobrecarga de trabajo".

Por su parte, el portavoz del PSdeG en el Pazo do Hórreo, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha valorado que Feijóo "está aterrizando progresivamente en el realismo": "Hasta ahora la sanidad gallega era la mejor del mundo, ahora detecta que hay problemas".

En palabras del diputado socialista, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) es "un buen sistema, pero tiene dificultades y problemas y conviene que el presidente de la Xunta los reconozca". "Pedimos que continúe este camino al realismo", ha demandado.

Leiceaga ve "perfecto" que se apueste por "recuperar las gerencias de Atención Primaria", pero ha pedido a Feijóo "reconocer que fue el Partido Popular, durante su mandato, el que se las cargó". Por ello, y valorando que los contratos de uno a tres años para médicos están en la "buena línea", ha pedido mayor "dimensión" y "profundidad" para solucionar un "problema creado por el PP".

"FEIJÓO MIENTE"

Más contundente ha sido la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien ha culpado a Feijóo de "mentir" y ser "prepotente" al "atacar a todo el mundo que le lleva la contraria" y al "negar las denuncias de los profesionales".

"Feijóo miente cuando dice que hay más recursos en la sanidad pública de este país. Si vamos a los presupuestos, solo en la Atención Primaria hay un recorte acumulado de 2.000 millones de euros", ha asegurado, para después preguntarse "cómo puede haber más personal si durante cinco años hubo una tasa de reposición del 10 por ciento".

Asimismo, los portavoces de la oposición han justificado su ausencia en la comisión de investigación que ellos mismos promovieron. El líder de En Marea ha explicado que no acuden "por la mordaza" que Feijóo y los populares manutiveron "vetando", por ejemplo, a los parientes de la persona fallecida en el PAC de A Estrada el pasado mes de agosto.

"No nos dejaron traer a la comisión a los responsables políticos de negar tratamientos de hepatitis c y que causaron el fallecimiento de media docena de personas según consta en una investigación penal. No vamos porque se impidió acceder a representantes de los PAC", ha esgrimido Villares.

En estos términos, Leiceaga ha lamentado que el presidente "se dedique, más que a explicar sus proyectos, a denigrar la actuación de la oposición". "Si el PP está preocupado por el funcionamiento de las instituciones democráticas, debería empezar por explicar por qué es socio de Vox" y "por qué en el Parlamento llevamos años sin que se produzca una resolución de la comisión de investigación de las cajas", ha cuestionado.

Por su parte, Ana Pontón también ha lamentado que Feijóo "dedicó una buena parte de su intervención a criticar a la oposición", el "deporte favorito" del Partido Popular. "Efectivamente, los recortes matan", ha sostenido, para después reivindicar que la oposición "no se va a callar".

EL PP VE "EXCELENTE" LA COMPARECENCIA DE FEIJÓO

También el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha asentado su punto de vista sobre la comparecencia del presidente la Xunta, que ha calificado de "excelente", ya que "reconoció los muchos avances que ha conseguido la sanidad pública gallega a pesar de la crisis".

"Lo que tuvimos ocasión de comprobar es cómo, lamentablemente, la oposición incumplió sus obligaciones parlamentarias, sus obligaciones con sus representados. Abren una vía que no deberían abrir", ha censurado.

Y es que, a su modo de ver, En Marea, PSdeG y BNG "no solo no participaron" en la comisión, sino que "desperdiciaron la oportunidad de escuchar a los expertos y de contrastar en sus críticas con los principales responsables autonómicos en la materia", unas denuncias que Puy ve "sin sustento".