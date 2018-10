La oposición rechaza "vetos" en la comisión de investigación sobre la sanidad, que el PP pide que sea "en positivo"

Publicado 27/09/2018 15:21:39 CET

Feijóo, Almuiña, Rocío Mosquera, Félix Rubial y Carolina Gómez Criado, entre los nombres que la oposición pide que comparezcan

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los tres grupos de la oposición con representación en el Parlamento de Galicia --En Marea, PSdeG y BNG-- han pedido "transparencia" sin "vetos" y "celeridad" en la comisión de investigación sobre los recortes en la sanidad pública, un órgano que el Partido Popular defiende que sea "en positivo" y que "no se convierta en una causa general contra" contra el sistema sanitario gallego.

Representantes de los distintos partidos de la Cámara gallega han atendido a los medios de comunicación este jueves tras participar en la constitución de esta comisión que echará a andar a petición de los grupos de la oposición, que unieron sus fuerzas para poner en marcha este órgano como así les permite el reglamento del Parlamento en una ocasión por legislatura.

Al respecto, en declaraciones a los periodistas, la portavoz del BNG, Ana Pontón, ha pedido una comisión sin vetos para que no se convierta en un "menú a la carta" en el que una persona decida participar o no. "Hay una obligación democrática para asistir", "deben comparecer los máximos responsables" de los hechos que se investigan, ha señalado Pontón.

En este sentido, además de reclamar que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, intervenga tanto en esta como en la comisión que investigará el accidente en Vigo durante la celebración del Festival O Marisquiño, ha considerado necesario que comparezca el conselleiro de Sandiade, Jesús Vázquez Almuiña; los responsables de las estructuras de gestión sanitaria, las personas "afectadas" por los "recortes", así como el personal sanitario.

Además, la líder del Bloque ha reclamado que funcione con "rapidez". "Porque no podemos esperar por respuestas dentro de dos, tres o cuatro años", ha señalado la nacionalista, que asegura que una comisión "lenta" invalida "su cometido" y "vulneraría las reglas del juego democrático".

"LUZ, TRANSPARENCIA Y CERTEZAS"

Por su parte, el portavoz de Sanidad del PSdeG en la Cámara, Julio Torrado, ha reclamado "luz, transparencia y certezas" y ha censurado que el Partido Popular ya anunciase "vetos" incluso antes de que se constituyera.

Asimismo, ha reconocido que este órgano parlamentario debe ser "ágil y eficiente" pero ha incidido en la necesidad de que su labor sea "completa" para determinar la situación real del sistema sanitario y de las "consecuencias fatales" derivadas de las políticas de "recortes" de la Xunta, en alusión a la muerte de un hombre sin atención médica en el PAC de A Estrada ocurrida a principios de agosto.

Julio Torrado también se ha referido a otros casos como el de los "retrasos" en la suministración de fármacos de la Hepatitis C o la "muerte de pacientes en pasillos de los hospitales" para argumentar que el análisis de estas experiencias permitirá "realizar una valoración correcta y completa del sistema para ver sus carencias".

COMPARECENCIAS

Tras la constitución, la portavoz de Sanidade de En Marea, Eva Solla, ha destacado que su formación trabajará para que las comparecencias se hagan con la "máxima celeridad" y que sirvan "para esclarecer las responsabilidades políticas" de casos como el del retraso de la dispensación de fármacos de la Hepatitis C o la muerte de un hombre en el PAC de A Estrada.

En este sentido, ha apostado por incluir en la lista de comparecientes a las dos personas investigadas en el caso de los medicamentos de Hepatitis C, Félix Rubial y Carolina Gómez Criado. "Independientemente de los procesos judiciales, estas personas deben comparecer en esta comisión para dirimir las responsabilidades políticas", ha señalado.

La diputada de En Marea ha extendido esta obligación a la exconselleira de Sanidade Rocío Mosquera, quien, en su opinión, debe comparecer por "su implicación en las privatizaciones, en los casos de Hepatitis C, y también por su cargo actual al frente de Galaria".

EL PP PIDE UNA COMISIÓN "EN POSITIVO"

Enfrente, el parlamentario popular Aurelio Núñez Centeno ha subrayado que su grupo espera una comisión "en positivo" con las aportaciones de todas las formaciones políticas y que "no se convierta en una causa general contra la sanidad gallega". "Eso no sería positivo, lo que interesa con soluciones hacia las posibles mejoras y no denostando la sanidad pública magnífica que tenemos", ha incidido.

De este modo, ha augurado que este órgano permitirá mostrar "si son ciertas las afirmaciones que continuamente hace la oposición" sobre los "recortes y la privatización de la sanidad pública" y ver la "verdadera realidad" del sistema.

Además, tras asegurar que el PP incluso "podía discrepar" con el título de este órgano --Comisión de investigación para determinar las consecuencias de los recortes y privatización del sistema sanitario gallego--, ha señalado que los populares "estudiarán" todas las peticiones de comparecencias formuladas por la oposición, incluidas las de Félix Rubial y Carolina Gómez Criado.

"El Grupo Parlamentario Popular también va a elaborar su plan de trabajo y en la mesa de la comisión se discutirá la elaboración definitiva... se debatirá, se discutirá y se llegará a un acuerdo para el plan de trabajo", ha apuntado.