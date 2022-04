La oposición vuelve a irse del pleno de Ourense después de que Jácome expulsase a una concejal no adscrita

La exmiembro de DO María Dibuja fue expulsada por "estar vociferando constantemente", según el alcalde

OURENSE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Ourense ha vuelto a vivir una jornada de polémica y enfrentamiento entre el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y los grupos de la oposición, que abandonaron la sesión después de que la concejala no adscrita y exmiembro de Democracia Ourensana María Dibuja fuese expulsada.

A pesar de la salida de los ediles de PSdeG, BNG, Ciudadanos y los no adscritos --excepto el exconcejal de Ciudadanos Laureano Bermejo--, la sesión pudo continuar, ya que la permanencia de DO y PP, sumada a la de Bermejo, mantuvo el cuórum necesario para poder celebrar el pleno. En todo caso, la sesión duró menos de lo previsto, ya que la mayoría de iniciativas que quedaban por debatir eran de los grupos ausentes.

Todo este episodio estuvo motivado por la expulsión de la sesión de María Dibuja, una de las concejalas que abandonó Democracia Ourensana tras la denuncia contra Jácome. Para la oposición, la orden del alcalde no estaba motivada, por lo que decidieron salir del pleno.

El motivo esgrimido por Jácome para tomar esta decisión fue que Dibuja estaba "vociferando constantemente" desde su asiento en el Auditorio Municipal. Ambos habían protagonizado antes un enfrentamiento verbal a cuenta de un debate sobre las asignaciones económicas a los grupos.

La propuesta llevada a pleno por el propio alcalde pretendía recuperar los 90.000 euros que percibía DO antes de la salida de los cuatro concejales no adscritos, entre ellos Dibuja.

La proposición había sido llevada a un pleno con anterioridad, en concreto al del pasado mes de noviembre, pero allí el Partido Popular había pedido la retirada de la orden del día por no considerarlo "el momento oportuno para su debate". Finalmente, el apoyo del PP permitió que saliese adelante, por lo que el partido de Jácome recuperará con efectos retroactivos desde enero de 2021 estas cuantías económicas..

Tras la votación, Dibuja inició la defensa de una iniciativa sobre cambio climático con una alusión directa al alcalde, al que felicitó por "llevarse 90.000 euros más de los ciudadanos". A continuación, se produjo el rifirrafe que derivó la expulsión del pleno de la edil no adscrita.

CRÍTICAS DE LOS GRUPOS

Después esto, el pleno ha continuado con el debate de una moción del Partido Socialista para homenajear al escritor Carlos Casares con motivo del 20 aniversario de su fallecimiento. La iniciativa se ha aprobado por unanimidad aunque los turnos de palabras se han empleado para criticar la actitud del regidor, trasladando que no había motivo para la expulsión de la concejala.

El portavoz de Ciudadanos, José Araújo, ha tachado la actitud de "pataleta infantil" y ha señalado al alcalde. "Usted no recuerda la historia reciente de los plenos de Ourense porque era usted la persona más impertinente y más maleducada que pasó por el salón de plenos", ha espetado.

En la misma línea se ha mostrado el portavoz nacionalista, Luis Seara, que ha dicho que se mantenía en la sala por "respeto" a la figura de Casares pero que tras votar la moción abandonaría la sesión. Con él se han ido los concejales del Partido Socialista, de Ciudadanos y los no adscritos de Democracia Ourensana.

"En ningún momento ampararemos conductas de acoso ni seremos cómplices de estas actitudes", ha dicho el Partido Socialista denunciando el "fustigamiento sufrido" por la concejala tras lo que han calificado de "una situación de acoso intolerable sin motivo aparente".

Así pues, se han quedado en la sala los tres ediles de Democracia Ourensana junto con el regidor municipal, los cinco concejales presidentes del PP y el no adscrito, ex de Ciudadanos, Laureano Bermejo, pero como la mayor parte de las mociones eran de grupos no presentes en el auditorio no han podido tratase.

Tampoco se ha debatido una modificación en las anualidades del convenio con la Confederación Hidrográfica para la ejecución de una senda peatonal en Outariz, motivo por el que el alcalde ha anunciado que habrá pleno extraordinario la próxima semana.