Os Fogos do Apóstolo congregan no Obradoiro a milleiros de persoas nunha noite tranquila e de homenaxe ás mulleres

Espectáculo de fogos artificiais levado a cabo no Pazo de Raxoi de Santiago de Compostela co que a capital de Galicia dá a benvida á festa do seu patrón, Santiago Apóstolo, na véspera do Día Nacional de Galicia.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Milleiros de persoas volveron darse cita, ao fío da medianoite, na compostelá Praza do Obradoiro para contemplar o tradicional espectáculo dos Fogos do Apóstolo, nunha festa que se desenvolveu sen incidencias reseñables, segundo informaron a Europa Press fontes da Delegación do Goberno e da Policía Local.

Os fogos do Apóstolo homenaxearon este ano a varias mulleres compostelás, entre as cales os asistentes puideron ver á recentemente dimitida valedora do Pobo, Milagros Otero.

A imaxe de Otero, quen precisamente este martes rexistrou a súa dimisión no Parlamento, iluminou o Pazo de Raxoi durante unha secuencia de retratos de mulleres ilustres para a capital galega na que tamén se rendeu homenaxe a Rosalía de Castro, a Verónica Boquete e ás Dúas Marías, entre outras.

O espectáculo de 'vídeo mapping' sobre o Pazo de Raxoi iniciouse ao redor das 23,30 horas do mércores e tivo unha duración dunha media hora.

En total houbo 366 quilos de pirotecnia (fronte aos 315 de 2018) e máis de 6.000 efectos de disparo. Puideron verse tamén efectos tridimensionais e unha posta en escena de Cantigas e Agarimos.