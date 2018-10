El padre de Diana Quer pide mantener la prisión permanente en el segundo aniversario de la muerte la joven

Actualizado 21/08/2018 18:39:17 CET

Reclama que la muerte de su hija no quede "en una página de sucesos"

A CORUÑA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, ha reclamado al Gobierno que no derogue la pena de prisión permanente revisable, una petición que ha trasladado en el día en que se cumple el segundo aniversario del asesinato de la joven, hechos por los que permanece en prisión José Enrique Abuín Gey, alias 'el Chicle'.

En una carta remitida a los medios de comunicación, Juan Carlos Quer agradece "el extraordinario trabajo de investigación llevado a cabo por la Guardia Civil" para detener "al responsable de tan brutal e inhumano asesinato".

Este agradecimiento lo hace extensivo a los demás Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a todos los ciudadanos españoles por "sus muestras de cariño y solidaridad". También traslada a las familias de otras personas desaparecidas su "apoyo incondicional" para que "nunca cese" la búsqueda de sus familiares.

"No solo los delincuentes deben tener derechos en nuestro país. Detrás de cada desaparecido, hay una persona, una vida a la que nuestro Estado de Derecho debe también amparar y proteger", reclama.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Mientras, pide que "la trágica muerte" de su hija no quede "en una página de sucesos". "Su legado, y el de tantos otros niños, niñas y jóvenes inocentes asesinados, debe contribuir al menos a dar un paso adelante para crear una sociedad más justa y segura para nuestros hijos".

Al respecto, recuerda que, tras la sentencia de 'La Manada', "todas las fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de reformar con urgencia el Código Penal vigente para amparar y proteger los derechos de la mujer frente a los violadores" y que él mismo se sumó a esta demanda por compartir el "objetivo esencial" de la campaña que, junto a otros familiares de víctimas, promovió en contra de la derogación de la prisión permanente revisable.

De esta campaña, sostiene que es ya "un auténtico movimiento ciudadano" con el apoyo de más de tres millones de personas a través de la petición en Change.org. Sobre esta demanda, insiste en que busca poner "sentido común".

"Que no se ponga en la calle a criminales extremadamente peligrosos hasta que no se haya acreditado por expertos, a través de exámenes rigurosos y criterios objetivos, que están plenamente rehabilitados y que su puesta en libertad no supone un peligro para la sociedad".

CRITICAS A ALGUNAS FORMACIONES

Por ello, cuestiona que el actual Gobierno "y otros partidos políticos, entre ellos PNV y Unidos Podemos, quieran todavía derogar" la pena de prisión permanente revisable. "Algunos de cuyos dirigentes, que piden públicamente 22 años de cárcel para casos de violación como el de 'La Manada', califican de modo incomprensible de 'inhumana' la pena de prisión permanente revisable", lamenta.

"Deberían ser conscientes nuestros políticos que no servirá de nada introducir nuevas reformas en nuestro Código Penal para endurecer los delitos de carácter sexual si los condenados por estos hechos, violadores on altísimo riesgo de reincidencia, son posteriormente puestos en libertad, antes de certificarse por expertos su plena reinserción", recalca.

También pide al Gobierno de Pedro Sánchez, "que afirma que protege y ampara a la mujer" que por "coherencia" cambie "su postura para mantener vigente la pena de prisión permanente revisable". "Mi hija Diana dijo no y pagó con su vida la defensa de su integridad como mujer. Que su legado contribuya a evitar nuevas víctimas inocentes. Ese sería su deseo", concluye.