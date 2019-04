Pagazaurtundúa (Cs) aboga por que el gallego no sea requisito de acceso a la función pública

Publicado 22/04/2019 13:34:07 CET

Afirma que "cuando no hay acción concertada, no hay boicoteo", tras un acto tranquilo en Vigo y después de lo ocurrido en Rentería y Girona

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La número dos de Ciudadanos al Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, aboga por "evitar barreras" y que las lenguas cooficiales, entre ellas el gallego, no sea requisito de acceso a la función pública.

"Soy una enamorada de la riqueza cultural de nuestro país, pero hay muchas maneras de no generar barreras", ha expuesto Pagazaurtundúa, natural de Hernani (Guipúzcoa).

A continuación, ha señalado que, aunque "no hay un único modelo", ella sí comparte con Cs (partido por el que concurre como independiente para las europeas) que el conocimiento de las lenguas cooficiales sea algo que se pida "complementariamente", después, pero no "en la entrada" a un puesto de funcionario.

En este sentido, ha asegurado tener "amigos docentes que no han podido ir por ejemplo de Galicia al País Vasco porque no conocían el euskera". Por ello, ha apostado por "abrir el angular" y no poner "límites" al "mérito y la capacidad".

Así se ha pronunciado en declaraciones a Europa Press después de una visita este lunes en Vigo, municipio en el que los actos de la candidata por Cs se han desarrollado con normalidad.

Al respecto, tras lo ocurrido en Rentería (Guipúzcoa), donde participó en un mitin junto a Albert Rivera, y este mismo fin de semana en Torroella de Montgrí (Gerona), donde estuvo con Inés Arrimadas, ha afirmado que "cuando no hay acción concertada, no hay boicoteo".

La propia Pagazaurtundúa anunció la semana pasada que Ciudadanos denunciará ante la Fiscalía que los incidentes de Rentería forman parte de una "acción concertada muy grave" con "instigadores importantes".

Este lunes, en declaraciones a Europa Press, ha insistido en sus críticas a "gente que estigmatiza" a las formaciones por sus ideas: "Intentan minimizarte", ha censurado.

De ahí que se ratifique en la necesidad, en su opinión, de que España "sea fuerte", frente a "nacionalistas que son autieuropeístas" y por "el coste tremendo" que supondría la "no-España".

FEIJÓO, "NACIONALISTA"

En cualquier caso, ha evitado pronunciarse sobre el calificativo de "nacionalista" que el portavoz de Ciudadanos en el Congreso y candidato a las elecciones por Toledo, Juan Carlos Girauta, dedicó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al asegurar la actualmente eurodiputada por UPyD que no conoce esas declaraciones.

En concreto, Girauta acusó al también líder del PP gallego de "discriminar el castellano" en la comunidad gallega. "Núñez Feijóo habla como un nacionalista, discrimina el castellano como un nacionalista, ningunea a Cs como un nacionalista, tiene amistades peligrosas como un nacionalista y gobierna como un nacionalista", escribió el dirigente de Ciudadanos en Twitter.

Cuestionada por los sondeos que otorgan dos escaños a Ciudadanos en Galicia, lo ha valorado como un buen resultado, porque "todo lo que sea poder estar en el Parlamento es estupendo".

En cuanto al primero de los debates a cuatro que se celebrará este lunes, ha esperado "poder ver programas" y que "la gente pueda escuchar" medidas, en un "campo tan embarrado" como el actual.

SECTOR PESQUERO

En Vigo, la número dos de Cs a la Eurocámara y la candidata al Congreso por Pontevedra Beatriz Pino han visitado la lonja, antes de reunirse con Conxemar.

Una administración "que ayude" y que "no ponga trabas" es, a su juicio, lo que precisa el sector pesquero, para el que ha ofrecido "simplificar mecanismos" y "ayudarles técnicamente" también en cuestiones como el acceso a los fondos europeos.

Como vasca, ha enfatizado que "todo lo que tiene que ver con el mar" lo lleva "en el ADN" y ha expresado su preocupación por que emprendedores y otros trabajadores tengan "muchos problemas" como la burocracia.