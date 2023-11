El Parlamento pide por unanimidad un plan extraordinario de conservación integral de la A-6

PP asegura que circular por ella es "una aventura peligrosa" y PSdeG responde que lo es "el clima de crispación que están alentando"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento insta a la Xunta, por unanimidad, a dirigirse al Gobierno central con el objeto de que acometa "con urgencia" un plan extraordinario de conservación integral de la A-6, tanto en lo que respecta a la calzada como a los puentes y taludes existentes en todo el trazado, "que claramente adolecen de una falta de mantenimiento".

Este es el primero de los tres puntos de una iniciativa que presentó el PPdeG en el pleno del Parlamento y que ha sido aprobada con el apoyo de BNG y PSdeG.

Sin embargo, durante el debate, populares y oposición han mantenido diferentes posturas. Así, José Manuel Balseiro, por el grupo mayoritario, ha insistido en el discurso de que "Galicia siempre pierde con Sánchez", por el presidente del Gobierno en funciones.

En esta línea, ha denunciado la "lamentable situación en que mantiene la mayor parte de carreteras de competencia estatal de la comunidad" en una "lista" que "ya es demasiado larga" y "especialmente negativa en la provincia de Lugo".

En concreto por la A-6, ha afirmado que circular por ella hoy en día es en ciertos tramos "una aventura peligrosa", a lo que la socialista Patricia Otero, a continuación, ha replicado que "aventura peligrosa es el clima de crispación" que el PP "está alentando" en las calles y que "recuerda a épocas pasadas".

Otero, que también ha instado al PP gallego a "trabajar para que también esa condonación de la deuda pueda venir para Galicia, porque está abierta esa posibilidad", ha reivindicado que "337,83 millones han sido destinados a conservación de carreteras" y ha esgrimido otros datos de "mantenimiento en Lugo", como los 53 millones aprobados en Consejo de Ministros el verano pasado.

De este modo, ha rechazado que "no se está haciendo nada" en la A-6, por la "reforma integral en el firme entre Lugo y Villafranca del Bierzo", con "las obras en ejecución", que "rondan 8,1 millones" y cuentan con un plazo de ejecución de nueve meses, según sus números.

"Cuando se terminen, empezarán las que van en sentido entrada a Galicia. No mientan. Hay que mejorar el firme de esta carretera pero ya se está trabajando", ha sostenido.

Por ello, se ha mostrado "de acuerdo en lo que piden" los populares con la proposición no de ley pero ha defendido "que no es cierto que no se esté haciendo nada" y una enmienda para añadir otro punto --fue rechazada por Balseiro-- para que "se le pida también a la Xunta".

En el turno del BNG, Daniel Castro ha ironizado con el síndrome del "agravio intermitente" en el PP, en función de si gobierna o no en Madrid.

Frente a esto, ha recetado el nacionalismo y ha reivindicado el pacto con el que el Bloque "consigue mejoras" para Galicia. "Pero no somos sus reyes magos. El PP no puede pedirle en una carta al BNG consígame esto", ha dicho.

LOS OTROS DOS PUNTOS

El primero de los otros dos puntos de la iniciativa aprobada por unanimidad solicita "un cronograma específico para el fin de las obras de reconstrucción que se están acometiendo en los dos viaductos de O Castro con el fin de restablecer lo antes posible la circulación por los cinco carriles existentes en este punto de la autovía del noroeste" e "información concreta sobre el mismo".

El segundo demanda informar "puntualmente" a los ayuntamientos afectados y al Gobierno gallego de las decisiones que se vayan adoptando sobre esta infraestructura y del avance de las obras que se están haciendo, sobre las obras de restablecimiento del talud desprendido hace unos días y sobre las que se programen en el futuro para resolver "los graves problemas de conservación que presenta".