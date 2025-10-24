El paro baja en 3.500 personas y se crean 14.000 empleos en el tercer trimestre en Galicia

Archivo - Una mujer al lado de una oficina del SEPE, a 1 de octubre de 2024, en Madrid (España). El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 3.164 personas en septiembre en relación al mes anterior (+0,1%) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro bajó en 3.500 personas en Galicia durante el tercer trimestre de 2025, hasta los 102.600 desempleados, un 3,3% menos que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, la tasa de paro se sitúa en el 8% en el tercer trimestre, por debajo del 10,45% de la media española.

Mientras, los puestos de trabajo creados fueron 14.000 respecto al anterior trimestre, con un total de 1.179.500 ocupados.

El paro subió en 60.100 personas en el tercer trimestre del año en España, lo que supone un 2,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación aumentó en 118.400 puestos de trabajo (+0,5%), marcando un nuevo récord de 22,3 millones de ocupados, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).