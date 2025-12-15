Patricia Iglesias afirma que el PSdeG "no hace un Rueda" ante el caso Tomé

Archivo - La diputada socialista en el Parlamento gallego, Patricia Iglesias. - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha defendido la actuación del secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, en relación con las acusaciones por supuesto acoso sexual contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé, al afirmar que "este partido no hace un Rueda".

De esta manera, Iglesias contrapone la actuación del líder del PSdeG con la del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que "ocultó cinco meses una denuncia penal de un conselleiro --Alfonso Villares-- por violación y se le despidió con abrazos y vítores mientras se filtraba el nombre de la agredida".

Frente a esto, la diputada reivindica que "por parte de la dirección --del PSdeG-- se dieron todas las explicaciones" y asegura también que "se activó de manera inmediata el protocolo interno antiacoso" del partido en cuanto "se tuvo conocimiento" de que había denuncia. "Díganme ustedes si 24 horas es mucho tiempo; creo que se actuó con contundencia y con inmediatez", ha resaltado.

A preguntas sobre el manifiesto que respalda la dimisión de Silvia Fraga como secretaria de Igualdad del partido en Galicia, a raíz de la gestión del caso de la actual dirección, Patricia Iglesias ha trasladado su "respeto máximo a las mujeres del partido que firmaron ese manifiesto y a las que no". "Juntas estamos en la defensa de la igualdad y del feminismo", ha subrayado.

"Mi compromiso como feminista no se puede cuestionar, pudiendo estar de acuerdo con el contenido de ese manifiesto", ha apuntado, antes de insistir en su "respeto a todas las mujeres socialistas", entre ellas la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

"TOLERANCIA CERO"

Así, y antes de las cuestiones de los medios, en una rueda de prensa sobre Altri, la propia Iglesias ha aprovechado para manifestar su "apoyo incondicional a las víctimas de cualquier tipo de conducta machista, afecte a quien afecte". "Toloerancia cero. No son palabras, son hechos", ha advertido.

En esta línea, ha añadido una reclamación para "otros partidos" --en concreto el PPdeG y el BNG-- que en su opinión "deberían hacer lo mismo y ser igual de valientes y crear herramientas para denunciar de forma segura". "Somos el primer partido en España que tenemos un canal para denunciar el acoso sexual preservando el anonimato de la víctima y la confidencialidad", ha reivindicado.

A populares y nacionalistas les ha instado, de hecho, a que "hagan lo mismo y creen canales de denuncia" interna, pues si bien "son procesos dolorosos (...) eso permite avanzar en el feminismo" y "es bueno para las organizaciones".

"Menos palabras y más hechos", ha repetido, antes de insistir en un mensaje a las víctimas de acoso: "Denuncia siempre. Absolutamente siempre. Tu denuncia abre el proceso, el procedimiento garantista de protección", ha explicado.

Hablando ya "como jurista más que como diputada", Iglesias ha indicado que "hay un gran desconocimiento en esta materia" y ha precisado que "nadie está libre" de registrar casos, "ni empresas ni organizaciones políticas", porque son "un reflejo de la sociedad machista y patriarcal". En cualquier caso, ha matizado que "una cosa es acoso sexual y otra violencia machista".

En este punto, ha remitido al Código Penal "que establece que sin denuncia no se puede actuar en casos de acoso o agresión sexual". "Sin la denuncia de ella no hay proceso", ha alertado, antes de "como mujer y como feminista" pedir que "se aleje el foco de la víctima, porque es revictimizar". Por eso demanda "ser muy cauteloso" y remarca que "garantizar confidencialidad y anonimato es fundamental".

A mayores, ha señalado que le preocupa "mucho" el crecimiento del negacionismo de la violencia de género y ha alertado de que "ya está en Galicia".

Interrogada sobre si este caso ha derivado en un proceso de 'canibalismo interno' en el PSdeG, ha reclamado "poner el foco donde hay que ponerlo", por la "protección de la víctima".