La patronal gallega cree que "no es el momento" de subir el salario mínimo ya que "la recuperación no está consolidada"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, ha sostenido que "no es el momento" de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) al considerar que "la recuperación no está consolidada".

"Desde la CEG no nos oponemos a dialogar y a buscar de cara al 2023 o 2024 posibles modificaciones, pero no en el momento actual porque aún no está consolidada esta recuperación", ha sostenido este jueves en declaraciones a los medios tras participar en un acto organizado por Iberdrola en Santiago de Compostela.

En su intervención, ha sostenido que este asunto debe "debatirse" en el marco del diálogo social si la recuperación se mantuviese. "Si esto se mantuviese sí que podríamos abordar lo que es el salario mínimo interprofesional", ha incidido para pedir que no se olvide que "desde el año 2019 se ha incrementando un 29,3%".

Además, ha abogado por mirar lo que "pasa alrededor". "Estamos en la Unión Europea, hay países en los que el SMI está un 19,7% por debajo", ha dicho en referencia a Portugal. "No hay que buscar que nuestras empresas se vayan para esas zonas", ha advertido.