La patronal del Metal de Pontevedra convoca a los sindicatos este viernes y denuncia la acción de los piquetes

Trabajadores del Metal ante un astillero en Vigo, vacío en la jornada de huelga, a 13 de mayo de 2026 - Adrián Irago - Europa Press

VIGO 13 May. (EUROPA PRESS) -

La patronal del Metal de la provincia de Pontevedra ha convocado a los sindicatos para el viernes a una nueva reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo, para retomar los contactos tras las jornadas de huelga (la tercera será este jueves), y ha vuelto a lamentar que, a estas alturas, tras más de una docena de encuentros, no se haya alcanzado un preacuerdo.

Las asociaciones Asime, ATRA e Instaelectra han cifrado el seguimiento del paro este miércoles en un 60% y han denunciado la acción de los piquetes y el hecho de que "la violencia va en aumento".

Así, han señalado que "no se está respetando el derecho al trabajo", ya que los piquetes "están cerrando empresas a la fuerza y bloqueando los accesos". A esto se unen, han afirmado, algunos actos vandálicos, como "robo de llaves de maquinaria en una nave" o la "expulsión de trabajadores entre insultos y amenazas".

Con todo, la patronal ha reiterado su apuesta por la negociación y ha asegurado que mantiene su "voluntad de diálogo" para alcanzar "una solución equilibrada". Por ello, han convocado una nueva reunión de la mesa de negociación y han apelado a la "responsabilidad" de los sindicatos para poner fin al conflicto, "que perjudica tanto a las empresas como a los propios trabajadores".