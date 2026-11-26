Archivo - Purines, cuchu, cucho. - EUROPA PRESS. - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La patronal de las renovables pide "reconsiderar" la moratoria a las fábricas de biogás que el PP gallego plantea como enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta de Galicia del año que viene.

A través de una nota de prensa, la asociación de empresas de energías renovables APPA Renovables, en la que se integran más de 500 empresas y entidades que desarrollan su actividad en el sector de las energías limpias, reclama "reconsiderar la posible moratoria" y ofrece su colaboración para "acordar con la Xunta, los ayuntamientos y el sector agroganadero la mejor forma de desarrollar las plantas de biometano con garantías".

En concreto, el PPdeG ha solicitado, a través de una enmienda a la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2027, una paralización temporal de la autorización de nuevas plantas de biogás o de ampliaciones relevantes hasta que la Xunta elabore y aprueba una planificación específica. En todo caso, la moratoria, de salir adelante, tendría una duración máxima de dos años, según la enmienda, todavía en fase de tramitación.

Por su parte, la patronal de las renovables ve "en riesgo" más de 600 millones de euros de inversión y 1.100 empleos potenciales. La producción local, afirma, permitiría a la industria gallega sustituir importaciones de gas fósil por valor de más de 96 millones de euros al año y las eleva a 170 millones con los precios actuales.

Según los datos trasladados en sede parlamentaria por la por entonces conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, Galicia contaba hace ahora un año --octubre de 2025-- con ocho plantas de biogás autorizadas "en funcionamiento" y otras ocho en evaluación ambiental.

En paralelo a los proyectos han surgido en la comunidad numerosas plataformas en contra de su instalación y, de hecho, organizaciones como el Sindicato Labrego Galego (SLG) atribuyen a "la presión vecinal" que el PP haya solicitado suspender por dos años los permisos a plantas de biogás.

LOS DATOS DE LA PATRONAL

"La moratoria afectaría de forma directa a proyectos que se encuentran en fase de tramitación y construcción por valor de más de 600 millones de euros", según precisa la asociación que aglutina a las empresas.

Galicia, agrega, podría producir biometano por un valor superior a los 160 millones de euros anuales, según las cifras del informe del potencial de biometano en España, elaborado por Bioliza y S3d para APPA Renovables. Las comarcas gallegas reúnen el 5,4% del potencial identificado en el desglose territorial del estudio.

Al aplicar ese peso al escenario nacional, según APPA Renovables, Galicia alcanzaría una producción de entre 1,36 y 1,90 TWh anuales, con un valor de entre 92 y 163 millones de euros al año a los precios de referencia del informe.

De ahí que extraiga que la moratoria planteada a esta tecnología "privaría a Galicia de más de 600 millones de inversión" además de "muchos otros beneficios medioambientales, económicos y sociales", mientras los residuos que tratan estas plantas "siguen generándose sin un tratamiento adecuado y, por tanto, siendo un problema que sigue sin solucionarse".

Junto a todo esto, asegura que el gas renovable producido en Galicia permitiría evitar cerca de 380.000 toneladas de CO2 al año, según sus datos.

"RESPONDER" ANTE LOS VECINOS

"Una explotación ganadera necesita gestionar sus purines durante todo el año. Una industria que utiliza gas en sus procesos necesita un suministro fiable. El biometano permite atender ambas necesidades con un recurso de la propia comarca", destaca el director general de APPA Renovables, José María González Moya.

Añade que "para hacerlo bien, hay que trabajar con las explotaciones y con el ayuntamiento desde el principio, conocer el volumen de residuos disponible y dimensionar la planta en consecuencia". "Paralizar esta tecnología no sólo privaría a las explotaciones ganaderas gallegas de una nueva vía para gestionar sus residuos, también frenaría numerosas inversiones y empleos en Galicia", incide.

Reconoce que "quien vive cerca de una futura planta tiene derecho a saber cuántos camiones pasarán por su municipio, cómo se controlarán los olores y quién comprobará que se cumplen los compromisos". Por eso traslada "la experiencia de los productores para concretar esas garantías".

"Galicia puede desarrollar el biometano con el respaldo del territorio si cada proyecto demuestra qué necesidad resuelve y cómo va a responder ante sus vecinos", concluye González Moya.