Pedro Blanco celebra que Rueda respalde al Gobierno para recurrir la indemnización a los Franco por Meirás

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, visita una librería en Lugo junto al alcalde de la ciudad, Miguel Fernández. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LUGO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha celebrado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, haya mostrado su disposición este lunes a ir de la mano con el Estado en el proceso judicial para evitar la indemnización a la familia Franco por el Pazo de Meirás.

Tras anunciar el Gobierno la intención de dar la "batalla" legal y apoyar el titular del Gobierno gallego esa decisión, Blanco ha reivindicado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "siempre tiende la mano a la Xunta para todo", por lo que ha celebrado que Rueda "actúe en beneficio e interés de todos los gallegos".

"Cada vez que se nos llame encontrarán al Gobierno de España tendiendo la mano para trabajar juntos en este camino", ha aseverado Blanco a preguntas de los medios en un acto en Lugo.

Sobre la posibilidad de que se pueda evitar esa indemnización, ha subrayado que la sentencia habla de "mejoras útiles" y no del uso del inmueble. A partir de ahí, ha añadido, el Gobierno "va a pelear hasta el final" porque "ya lo estuvieron usando y esas mejoras útiles hay que distinguirlas de mejoras necesarias".

"Vamos a luchar para que no exista ningún tipo de indemnización o, la que sea, sea lo mínimo posible", ha zanjado el delegado.