Pedro Blanco celebra que Rueda respalde al Gobierno para recurrir la indemnización a los Franco por Meirás

Subraya que el Ejecutivo "va a luchar" para que no exista ningún tipo de compensación y, de haberla, "que sea lo mínimo posible"

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, visita una librería en Lugo junto al alcalde de la ciudad, Miguel Fernández.
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, visita una librería en Lugo junto al alcalde de la ciudad, Miguel Fernández. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
Europa Press Galicia
Publicado: martes, 17 marzo 2026 12:43
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   LUGO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha celebrado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, haya mostrado su disposición este lunes a ir de la mano con el Estado en el proceso judicial para evitar la indemnización a la familia Franco por el Pazo de Meirás.

   Tras anunciar el Gobierno la intención de dar la "batalla" legal y apoyar el titular del Gobierno gallego esa decisión, Blanco ha reivindicado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "siempre tiende la mano a la Xunta para todo", por lo que ha celebrado que Rueda "actúe en beneficio e interés de todos los gallegos".

   "Cada vez que se nos llame encontrarán al Gobierno de España tendiendo la mano para trabajar juntos en este camino", ha aseverado Blanco a preguntas de los medios en un acto en Lugo.

   Sobre la posibilidad de que se pueda evitar esa indemnización, ha subrayado que la sentencia habla de "mejoras útiles" y no del uso del inmueble. A partir de ahí, ha añadido, el Gobierno "va a pelear hasta el final" porque "ya lo estuvieron usando y esas mejoras útiles hay que distinguirlas de mejoras necesarias".

   "Vamos a luchar para que no exista ningún tipo de indemnización o, la que sea, sea lo mínimo posible", ha zanjado el delegado.

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