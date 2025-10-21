Pedro Blanco critica la "política de lo mismo" de la Xunta, que "reduce carga fiscal" y "pide más fondos al Estado"

VIGO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha criticado la "política de lo mismo" de la Xunta de Galicia, que "reduce carga fiscal" y "pide al Estado que transfiera más fondos".

Así lo ha señalado este martes ante los medios de comunicación antes de protagonizar un desayuno coloquio de la Asociación de Constructores de Pontevedra en el hotel Áttica 21 de Vigo.

Allí, Blanco ha hablado del proyecto de presupuestos autonómicos presentados por el Ejecutivo gallego este lunes, poniendo el foco en la "reducción impositiva" que afectará sobre todo a las "rentas más altas" y en el incremento total de las cuentas "que no llega ni al IPC".

"Volvemos a ver, a priori, políticas de lo mismo: reduce carga fiscal y a la vez pide al Estado que transfiera más fondos. No se ajusta una cosa con la otra", ha lamentado.

Además, el delegado se ha referido a la condonación de parte de la deuda ofrecida por el Ejecutivo central a las comunidades, indicando que esos fondos podrían ser utilizados para financiar servicios públicos, vivienda u otras necesidades "imprescindibles" que tiene Galicia.