Pedro Blanco destaca que el Gobierno central destina 20,7 millones para ocho nuevas comunidades energéticas locales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha destacado el impulso del Gobierno central al autoconsumo energético en Galicia con 20,7 millones para ocho nuevas comunidades energéticas locales.

Tal y como ha trasladado la Delegación del Gobierno en Galicia en una nota de prensa, Blanco ha dado cuenta de la resolución de la última convocatoria del Programa CE Implementa para la creación de este tipo de entidades comunitarias, en la que Galicia tiene un "papel protagonista al acaparar el 53% de los fondos concedidos en toda España".

Este programa atiende al interés ciudadano por participar en la transición energética con nuevas fórmulas de producción y autoconsumo de energía limpia. Su gestión es responsabilidad del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En concreto, esta convocatoria financiará la constitución de cinco comunidades energéticas en el Ayuntamiento de Vilar de Barrio (Ourense), que aprovecharán la energía solar mediante instalaciones fotovoltaicas en terrenos de seis comunidades de montes vecinales de este ayuntamiento.

Asimismo, en la misma provincia, se impulsará una comunidad similar a la del Ayuntamiento de Sarreaus. A estas seis comunidades se suma el proyecto de Valdorenova, en Valdoviño (A Coruña) y el de PTL Vigo, que cuenta con la participación del Consorcio da Zona Franca de Vigo.