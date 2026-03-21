Pedro Blanco reivindica que el Gobierno de España "una vez más" está al lado de la gente "cuando más lo necesita"

Archivo - El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en rueda de prensa en A Coruña - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha reivindicado el "esfuerzo" del Ejecutivo central para proteger a las familias gallegas de los efectos de la guerra en Oriente Próximo. "Una vez más, está donde tiene que estar, al lado de la gente cuando más lo necesita", ha afirmado.

Todo ello después de que este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase un plan de 80 medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán que movilizará 5.000 millones de euros.

En este contexto, Blanco ha puesto en valor la respuesta "seria y responsable" del Ejecutivo central para contener los precios, apoyar los sectores más afectados y proteger los hogares, especialmente los más vulnerables.

El delegado ha destacado el "trabajo constante" del Gobierno, "a la altura en cada momento que es necesario", ya que, ha asegurado que "lo hicieron en la pandemia, en la crisis energética y en la guerra de Ucrania".

"Y lo volvemos a hacer ahora, activando todos los recursos para dar respuesta a los efectos económicos y sociales de una crisis que no provocamos, pero tiene consecuencias para la ciudadanía", ha señalado.

Con todo, ha afirmado que el Gobierno "va a seguir trabajando para aliviar esta situación" en las carteras de los gallegos, incidiendo en que se adaptarán las medidas en función de la evolución del contexto internacional.