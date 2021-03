Las peluquerías gallegas exigen al Gobierno que pase "de las promesas a los hechos" y baje el IVA del sector al 10%

Protesta del sector de las peluquerías en la Praza do Obradoiro para demandar la rebaja del IVA al 10%

Las concentraciones celebradas en Vigo, Santiago y Pontevedra acogieron a centenares de personas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las peluquerías gallegas han vuelto a las calles este lunes para demandar al Gobierno central que pase "de las promesas a los hechos" y rebaje ya al 10% el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para un sector que, según advierten, atraviesa un momento "crítico" con "miles" de negocios y puestos de trabajo amenazados por el contexto actual.

Tres han sido los puntos que han acogido a primera hora de este lunes las protestas del sector de las peluquerías gallegas: la Praza do Rei de Vigo, la Praza de España en Pontevedra y la Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela.

En la capital gallega, unas 200 personas se han concentrado a las puertas del Pazo de Raxoi, sede del consistorio compostelano. Portando pancartas de color amarillo, los participantes han lanzado consignas como 'De una vez, IVA al diez' durante la media hora que ha durado la acción.

"Lo que pedimos es una cosa justa. Somos un sector esencial y ellos mismos lo dijeron cuando nos dejaron abrir en mayo después del confinamiento", ha declarado uno de los portavoces de la movilización, Agustín Raña, que afea la falta de pasos concretos por parte del Ejecutivo central, de quien depende la rebaja del IVA que el sector demanda desde hace tiempo.

Una reclamación que, según Raña, el Gobierno se abrió a "estudiar" en sus reuniones con los represenantes del sector, que también han mantenido contactos a nivel autonómico con partidos e instituciones.

No obstante, como recuerda, "no hay ninguna novedad" al respecto mientras "siguen cerrando y desapareciendo negocios" y el sector de las peluquerías y salones de estética "no está" entre los posibles beneficiarios del paquete de ayudas de 11.000 millones de euros anunciados desde la Administración central para autónomos, pymes y microempresas.

"No vemos verdaderas ganas de cambiar esta situación", ha añadido el portavoz de la protesta, que se ha repetido en otras 100 localidades de toda España, donde se ha recordado que el propio PSOE presentó en el año 2018 --antes de llegar al Gobierno-- una proposición no de ley que instaba a aplicar el IVA reducido a las peluquerías, salones de belleza y barberías.

SITUACIÓN "CRÍTICA"

Las protestas de este lunes, que según sus promotores continuarán celebrándose hasta que el Ejecutivo acceda a la demanda, se producen en un contexto de "situación crítica" para el sector, como ha denunciado Agustín Raña.

Según los cálculos de la plataforma convocante de las concentraciones, el volumen de negocio del sector cayó casi un 39% en 2020 por la crisis del covid-19 y se estima que este año 2021 lo hará un 32%, lo que supondría un acumulado del 58,3% en comparación con las cifras de 2019 al pasar de los 4.000 millones de euros a los 1.670 euros del presente ejercicio.

"Somos un sector que lo estamos dando todo. De hecho no hay contagios en las peluqerías. Cumplimos con las normas", ha aseverado Ermitas Silva, propietaria de un negocio de estética. "Pedimos que nos escuchen y nos ayude, que bajen el IVA al 10%. Es lo que nos prometieron", ha apostillado.