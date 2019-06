Pequeños comerciantes atribuyen el cierre de negocios al comercio electrónico pero también lo ven como "una oportunidad"

Publicado 29/06/2019 12:30:00 CET

Pequeños comerciantes de Vigo atribuyen el cierre de negocios a la competencia de las ventas 'on line'

Pequeños comerciantes de Vigo atribuyen el cierre de negocios a la competencia de las ventas 'on line' PAULA JUSTO-EUROPA PRESS

Apuestan por el trato "cercano" y "personalizado", y por los productos "originales" como factores de "distinción"

VIGO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los pequeños comerciantes de Vigo ven el aumento de las ventas por internet como la principal causa del cierre de estos negocios, por encima de otros factores, como la competencias de otros comercios de dentro o fuera de la ciudad.

Así se desprende de un informe realizado por la consultora viguesa Ideara, a partir de entrevistas con unos 150 pequeños comerciantes durante el año 2019, y en el que se refleja, a partir del estudio de fuentes secundarias, como el Instituto Galego de Estatística, que el número de empresas minoristas en Vigo ha disminuido en un 5 por ciento en la ciudad, en los últimos 4 años.

Según ha apuntado a Europa Press el gerente de Ideara, Arturo Bustelo, la tendencia que se observa en Vigo y en su comarca, con ese "crecimiento negativo", es distinta de la observada en el resto de Galicia, aunque también se refleja que las empresas que desaparecen son pequeños comercios, de hasta una decena de empleados.

Por contra, se incrementa el número de comercios que tienen entre 10 y 99 empleados, que siguen estando enmarcados en el sector del pequeño comercio pero que, "probablemente" se alejan del concepto de comercio tradicional. "Son otro tipo de minoristas, que dependen más de cadenas comerciales", ha explicado Bustelo.

VENTAS POR INTERNET

En este escenario, la inmensa mayoría de comerciantes consultados atribuye el cierre de negocios al aumento de las ventas por internet. Así, el 79,6 por ciento de los pequeños comerciantes que participaron en el estudio están bastante de acuerdo o muy de acuerdo con que "cierran comercios sobre todo debido a la competencia 'on line'".

A ese respecto, algo más de la mitad rechaza que los pequeños comercios cierren debido a la competencia de comercios de otras zonas de la ciudad; frente a algo más del 12 por ciento, que ven esa competencia como la principal causa de cierre.

En la misma línea, solo el 8,9 por ciento atribuye el cierre de comercios a la competencia de otros negocios de fuera de Vigo, mientras que el 68,5 por ciento de los consultados no están "nada de acuerdo" con que esa sea la principal causa del cierre.

El gerente de Ideara ha recalcado que el aumento de las ventas 'on line' es un fenómeno que ha llegado para quedarse y que será cada vez más notorio. De hecho, ha recordado, según el Observatorio del Comercio Electrónico de red.es (ONTSI), el comercio electrónico B2C -Bussines to Consumer, es decir ventas orientadas al cliente final-- pasó de 16.259 millones de euros en 2014 a más de 20.700 millones en 2015 en España.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el último año, un 53 por ciento de personas de entre 16 y 74 años ha comprado por internet en España, mientras que en Galicia la cifra ha sido del 47 por ciento, un volumen "nada desdeñable" si se tiene en cuenta el envejecimiento de la población, la cobertura de internet y el carácter rural de un amplio territorio de la comunidad.

"AMENAZA" U "OPORTUNIDAD"

Sin embargo, aunque la tendencia "imparable" al alza del comercio electrónico se ve como causa de cierre de negocios, también son muchos los comerciantes que plantean la "doble vertiente" de internet: "Puede ser visto como una amenaza, pero también ser una oportunidad", ha reflexionado Chus Sánchez Vilas, de la Asociación de Comerciantes de As Travesas.

Así, en declaraciones a Europa Press, ha apuntado que los comerciantes que perciben las ventas 'on line' como "amenaza" suelen ser "aquellos que regentan comercios tradicionales, más antiguos" porque "les cuesta adaptarse a las nuevas tecnologías".

No obstante, ha matizado, también son muchos los nuevos negocios que abren y cuyos dueños apuestan por complementar su negocio físico con el comercio electrónico. De hecho, ha explicado Chus Sánchez, ya se están usando las redes sociales, sobre todo Facebook, como "una herramienta más para darse a conocer y atraer a clientes".

La portavoz de los comerciantes de As Travesas ha indicado que, además, "hay mucha gente pensando en abrir tiendas 'on line', pero es una decisión que hay que estudiar mucho". A ese respecto, ha apostado por fomentar la "formación" para que los dueños de pequeños comercios puedan adaptarse al uso de las nuevas tecnologías y diversificar su negocio a través de la red.

Finalmente, Sánchez Vila ha reclamado una mayor regulación del comercio electrónico con leyes que, por ejemplo, "controlen los precios" y la competencia de las grandes plataformas de venta 'on line'.

MEJOR REGULACIÓN

En la misma línea, el presidente de la Federación Gallega de Comercio, José María Seijas, ha subrayado que "es importante que el marco normativo sea el mismo para todos, para poder competir", y ha puesto en valor el "esfuerzo" del pequeño comercio gallego por "adaptarse a las nuevas tecnologías".

No obstante, ha lamentado que la "inestabilidad política" en la administración central, mantenga al sector "a la espera" de la conformación del nuevo gobierno para saber cómo se podrá afrontar esa regulación.

Seijas ha ratificado que, "indudablemente", la competencia de las ventas electrónicas es un factor decisivo en el cierre de los pequeños comercios, pero ha incidido en la necesidad de "dar el paso" y fomentar el comercio electrónico a nivel local como una "oportunidad" de que los pequeños negocios "también pueden tener un escaparate abierto las 24 horas del día y vender sus productos las 24 horas del día".

LA "CERCANÍA" COMO VALOR AÑADIDO

Pero no todos los pequeños negocios apuestan por el comercio electrónico como forma de apuntalar su supervivencia, ya que algunos optan por "ofrecer algo distinto", que las ventas 'on line' no aportan a los clientes.

Es el caso de Enxebre Delicatessen, una tienda de alimentación situada en una zona céntrica de Vigo, abierta en 2017 y en el que la "cercanía" es el principal valor añadido, según ha explicado su responsable, Miguel de Matos.

"Los pequeños comerciantes tenemos que distinguirnos por ofrecer algo distinto. En nuestro caso es la cercanía, el trato personalizado con los clientes", ha subrayado, y ha añadido que, a ese "valor" se suma el cuidado del producto y del servicio, como forma de "fidelizar" a los clientes, que "lo agradecen" y eligen este tipo de negocios, frente a las compras en grandes superficies u otros establecimientos.

"TOCAR LA FIBRA" DE LOS CLIENTES

Del mismo modo, Mariló Pereiro, que regenta una pequeña tienda de ropa y complementos, Le marché de Rachel, ha subrayado la "cercanía" y el "trato personalizado" como factores de distinción del pequeño comercio. "Hay que estar en redes sociales lo máximo posible, porque son un escaparate más, pero no puedes competir en venta electrónica con los grandes, como Amazon", ha señalado.

Según ha recalcado, los pequeños negocios no tienen "nada que hacer" con respecto a los precios de esas grandes plataformas, por ello "no se puede ofrecer lo mismo". "Si el cliente quiere algo barato, que compre en Amazon, nosotros tenemos que ofrecer otras cosas: productos distintos, de calidad, únicos y originales. Tenemos que tocar la fibra sensible de los clientes", ha sentenciado.

En su caso, ha apuntado, ofrece en su tienda ropa multimarca, de diseños y estampados "diferentes", bolsos y collares hechos a mano, y otros productos que "te hacen distinto de los demás" y que, además, "no siempre tienen por qué ser caros".

"Si entras en ese juego de precios, a competir en internet con los grandes, estás muerto. A los pequeños nos queda ofrecer algo personalizado, cuidar la atención y los detalles, poner el corazón en las cosas, intentar generar confianza en los clientes, para que queden contentos y vuelvan", ha insistido.