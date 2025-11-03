Permanece estable el técnico sanitario atropellado mientras prestaba asistencia en un accidente en Toén (Ourense)

OURENSE, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El técnico sanitario que resultó herido tras ser atropellado mientras participaba en un operativo de asistencia a un accidente de tráfico ocurrido a la altura de Toén (Ourense) permanece ingresado en estado estable y su situación clínica ya no reviste gravedad, según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras de su evolución médica.

El técnico sanitario había resultado herido de gravedad tras ser atropellado, la tarde-noche del pasado sábado, por un vehículo mientras participaba en un operativo de asistencia a un accidente de tráfico registrado en la autovía A-52, a su paso por Toén (Ourense).

En concreto, pasadas las 19.00 horas del pasado sábado se produjo una colisión entre dos vehículos en el punto kilométrico 239 de la A-52. Hasta el lugar fueron movilizados los Bomberos de O Carballiño, el GES de Ribadavia, la Guardia Civil de Tráfico, efectivos de Protección Civil y el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Minutos después, a las 19.40 horas, los bomberos comunicaron al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE) que un técnico sanitario había sido atropellado por un tercer vehículo mientras colaboraba en las tareas de atención al accidente inicial.