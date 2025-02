Piden 15 meses de prisión para un hombre que humilló a un camarero en Lugo por ser extranjero y por orientación sexual

LUGO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide 15 meses de prisión y multas por 3.600 euros para un hombre acusado de menospreciar a un camarero, al que se dirigió con afirmaciones humillantes por razón de su origen extranjero, y haciendo comentarios ofensivos sobre su orientación sexual. El procesado será juzgado este martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la noche del 5 de noviembre de 2023, cuando el acusado se encontraba en una cafetería de Lugo y pidió una caña al camarero que, en ese momento, estaba limpiando con unos guantes puestos.

Cuando le servió, el acusado le dijo que no se iba a tomar la caña porque se la había puesto con guantes y amenazó con llamar a su jefe y hacer que lo despidieran. Cuando el camarero le contestó que no tenía que tomarse la caña si no la quería, el acusado se quedó en la barra y, mirando al empleado y delante del resto de clientes, le dijo "No vales para nada".

Seguidamente, cuando el camarero fue a atender una mesa, lo cogió de un brazo y dijo: "No vales para nada, sois todos panchitos. Estáis comiendo de mi sueldo, yo te pago todo aquí. No hacen nada". El acusado siguió dirigiéndose a él con términos como "panchito", "payaso" y afirmaciones del tipo "los inmigrantes no valéis para nada".

Igualmente, el acusado le dijo al camarero que "parecía gay" por haberle puesto la caña con guantes, y afirmó: "La caña que me pusiste me va a dar Sida, y va a hacer que me vuelva gay".

La Fiscalía sostiene que estas expresiones relativas al origen del camarero y orientación sexual las gritó el acusado delante de los clientes, "creando una situación de humillación para el afectado, que estuvo 20 minutos llorando".

Por ello, considera que el procesado es autor de un delito de odio y de un delito leve de amenazas, y pide que sea condenado a 15 meses de prisión, y que pague dos multas que suman 3.600 euros. Igualmente, solicita que sea inhabilitado para ejercer oficios o actividades de tipo docente, deportivas o de tiempo libre por un tiempo de 6 años, y que indemnice a la víctima en 1.000 euros por el daño moral.