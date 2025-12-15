Piden 2 años y medio de cárcel para 4 acusados de comercializar falsificaciones de varias marcas en Ourense

Juicio por un delito contra la propiedad industrial contra cuatro acusados, en el Juzgado de lo Penal nº1 de Ourense - EUROPAPRESS

OURENSE 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal ha solicita dos años y seis meses de prisión para cuatro hombres acusados de un delito contra la propiedad industrial, por comercializar falsificaciones de diversas marcas en Ourense.

En concreto, tres de los acusados se han amparado en su derecho a no declarar en el primer día de juicio, celebrado este lunes en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense, siendo uno de ellos el administrador único de la empresa de distribución y comercialización, y los otros tres coordinadores de los almacenes en Santander y Ponferrada. El juicio continuará durante los días 16, 17, 18 y 19 de diciembre.

Por su parte, el otro acusado ha accedido a declarar a preguntas de su letrada, y ha afirmado que, en el momento de los hechos, era un "mozo de almacén", y que "no podía decidir" las mercancías que entraban y salían, los precios, los clientes, la organización de envíos o conocer los beneficios de la empresa, sino que "dependía de las instrucciones de sus superiores".

Según recoge el escrito fiscal, la empresa contaba con diversos almacenes y establecimientos comerciales en Verín, Pazos, Xinzo de Limia, Ponferrada y Santander, para la "comercialización, compraventa, explotación e importación" de prendas de ropa y de complementos del hogar, incluyendo prendas que "reproducían marcas protegidas por derechos de propiedad industrial sin la autorización de los titulares".

LOS HECHOS

Según se especifica en el escrito, el 6 de septiembre de 2019, tras la investigación policial, se efectuaron entradas y registros en los domicilios de dos de los acusados y en los almacenes, así como en los vehículos utilizados por éstos, en los que se aprehendieron diversas mercancías.

Así, la Fiscalía hace referencia a prendas falsificadas de las marcas Adidas, Disney, Calvin Klein, Diesel, Dolce & Gabanna, Dsquared2, Emporio Armani, Fútbol Club Barcelona, Fila, Hello Kitty, Hugo Boss, Lacoste, Lady Bug, Levis, LOL Surprise, Marvel, Minions, Monster High, Nike, Patrulla Canina, PJ Masks, Pokemon, Puma, Quiksilver, Ralph Lauren, Real Madrid, Spiderman y Tommy Hilfiger.

Estas prendas "reproducían los signos distintivos sustancialmente idénticos y confundibles con los signos originales", de tal forma que Marvel ha tasado los efectos intervenidos por valor de 1.068 euros, Dsquared2 por valor de 8.712 euros, Nike por 27.338 euros, Disney por 6.997 euros, Adidas por 27.777 euros y LOL Surprise por 1.404 euros.

El escrito recoge también que el administrador único de la empresa desarrollaba su labor con el segundo acusado, que se dedicaba a coordinar la actividad de la empresa en Ponferrada y era yerno del administrador, y con otros dos implicados, que coordinaban la actividad desde Santander.

PRUEBA TESTIFICAL

Al juicio han sido llamados a declarar varios antiguos empleados de la empresa, así como la mujer de uno de los acusados y representantes de algunas de las marcas cuyas prendas han sido falsificadas, que han trasladado las solicitudes de indemnización en base a los importes de los efectos intervenidos.

En concreto, uno de los exempleados --que fue uno de los detenidos cuando la Policía efectuó una de las redadas en el almacén-- ha explicado que sí observó marcas falsificadas.

Este testigo ha señalado que, tras la redada policial y tras permanecer varias noches en el calabozo, solicitó una baja a raíz de prestar declaración como investigado. Asimismo, ha señalado que, en el momento de los hechos, solicitó a la administración de la empresa que lo despidiesen, pero "no lo hicieron", y al reincorporarse y ver la actividad de la empresa "no fue capaz de seguir trabajando" y "no quiso saber nada", por lo que decidió marcharse.

Por su parte, el resto de testigos exempleados en tiendas y almacenes de la empresa han declarado desconocer si las prendas comercializadas eran o no falsificaciones. Asimismo, una de las exempleadas, que también desarrolló trabajos de facturación en la oficina de la empresa, ha alegado que "en ninguna factura" presenció "nada de prendas falsificadas" ni nada similar.

En esta línea, la testigo ha negado recordar llamadas incriminatorias entre los acusados, al ser consultada por la acusación particular y Ministerio Fiscal acerca de una llamada en la que uno de los acusados afirmaba que lo habían estado vigilando y sacando fotos desde un coche y que había guardado y escondido "todo, cagando leches".

También ha sido citada a declarar la pareja de uno de los acusados, igualmente exempleada de la empresa, que ha afirmado desconocer, consultada por Fiscalía, la procedencia y propiedad de paquetes, nóminas y dinero que se encontraron en su vivienda tras el registro policial.

Otra testigo, la encargada de la gestión de la empresa en el almacén de Verín, ha negado las afirmaciones presentadas por el Ministerio Fiscal, al consultarle acerca de la realización de 3.049 envíos desde dicho almacén, señalando que la empresa "no hace esa cantidad de envíos".

SOLICITUD DE CONDENA

El Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de dos años y seis mese de prisión, así como 18 meses de multa a razón de 12 euros por día, para cada uno de los acusados, así como una multa de 150.000 euros a la empresa.

Por su parte, el letrado de la acusación particular, en representación de algunas de las marcas citadas, ha solicitado para el administrador de la empresa la pena de tres años de prisión, una multa de 20 meses a razón de 100 euros diarios y la inhabilitación para la distribución y venta de productos durante tres años para el acusado administrador de la empresa.

Asimismo, este abogado ha solicitado, para los otros tres procesados, la pena de dos años y seis meses de cárcel, una multa de 8 meses a razón de 50 euros por día, y la inhabilitación para la distribución y venta de productos durante dos años y medio.