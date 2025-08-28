El Plan anual de formación de profesorado de la Xunta 2025/2026 crece en un 10%, con más de 135.000 horas ofertadas

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, presenta el Plan anual de formación do profesorado 2025/2026 - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha destacado que el Plan anual de formación do profesorado crece en un 10%, ofertando 6.381 actividades, 135.299 horas de formación y un total de 133.699 plazas.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, el titular de Educación ha presentado el nuevo plan para el curso 2025/2026, que contempla que cada "docente disponga de una media de cuatro plazas para mejorar su cualificación profesional y seguir dando la mejor formación al alumnado".

Rodríguez ha enfatizado la importancia del profesorado porque son ellos quienes posibilitan los "avances constantes" en todo lo que tiene que ver con las principales variables del sistema educativo, tanto "a nivel de calidad como a nivel de equidad".

En concreto, el plan de formación 25-26 recoge más de 6.000 actividades formativas que están centradas fundamentalmente en aspectos como mejorar las competencias básicas en matemáticas y en lengua, pero también en las nuevas tendencias pedagógicas y educativas, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y el modelo híbrido de enseñanza con E-Dixgal.

Asimismo, el conselleiro ha señalado que entran en el sistema educativo 1.113 docentes nuevos que aprobaron las oposiciones de este verano, a los que se actualiza la formación específica destinada a acogerlos y a familiarizarlos con sus funciones.

En lo que respecta a la Formación Profesional (FP), el conselleiro ha reiterado que continúan apostando por acciones que favorezcan el contacto de su profesorado con la realidad del tejido productivo, la IA, y las tecnologías emergentes. Para ello, el plan cuenta con 991 actividades distribuidas en seis líneas de actuación.

También, Rodríguez ha hecho balance de la aplicación del plan el curso pasado, en el que se formó el 87% del profesorado de Galicia, un total de 33.211 docentes. Cada uno de ellos realizó una media de 60 horas de formación, alrededor de tres actividades. En total se desarrollaron 5.876 acciones formativas, con 124.751 horas, por las que se expidieron 82.432 certificaciones.