Planas evita hablar de las palabras de Morant sobre Feijóo: "Cada uno se puede expresar con mayor o menor fortuna"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una visita al buque escuela y de cooperación pesquera Intermares, a 23 de julio de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

VIGO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha evitado este jueves hablar sobre las palabras de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que comparó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con Hitler: "Cada uno se puede expresar con mayor o menor fortuna".

Así lo ha señalado esta mañana en Vigo tras ser preguntado por los medios de comunicación sobre las declaraciones de su compañera de Gobierno, que vaticinó este pasado miércoles que Feijóo "está dibujando" un próximo ejecutivo de coalición que se parece "cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler", en referencia al que fuera dictador alemán.

Al respecto, Planas ha indicado que España es un país "libre", por lo que "cada uno se expresa como entiende oportuno". Sin embargo, ha añadido que él, "como regla", no comenta declaraciones de terceros.

"Cada uno se puede expresar con mayor o menor fortuna pero de la forma que entienda oportuno", ha sentenciado.