El plazo de adhesión para los negocios que deseen sumarse a los bonos Activa Comercio arranca este viernes

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves la orden de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración por la que a partir de este viernes, día 27 de marzo, se abre el plazo de adhesión de los establecimientos comerciales para la iniciativa de los bonos Activa Comercio.

De este modo, los establecimientos podrán sumarse una única vez para las diferentes ediciones de este año, un sistema que se estableció como novedad el año pasado, continuando con la línea de simplificación administrativa que impulsa el Ejecutivo autonómico.

La Xunta ha explicado que, atendiendo al éxito de las anteriores convocatorias, impulsará de nuevo en este 2026 los bonos Activa Comercio, de manera coordinada con el sector y con un crédito inicial de 5 millones de euros. El objetivo es seguir incentivando la demanda comercial y ayudando económicamente a las personas consumidoras, al tiempo que se fomentan las compras en los establecimientos comerciales minoristas participantes.

La apertura del plazo de adhesión de los negocios es el paso previo antes de su activación para la ciudadanía, fase para la que los plazos se establecerán en las correspondientes órdenes de cada una de las ediciones del programa. Como viene siendo habitual, los bonos estarán disponibles en formato digital en la web www.bonosactivacomercio.gal

En 2025, la Xunta de Galicia destinó a esta iniciativa 5 millones de euros en descuentos que propiciaron casi 400.000 compras en los más de 7.400 establecimientos comerciales adheridos de toda Galicia y movilizaron alrededor de 22,3 millones. De este modo, se superan los 122 millones en ventas generadas desde 2021 gracias a esta acción que se consolidará este año.

APUESTA POR EL COMERCIO GALLEGO

Esta medida consolidada se enmarca en el Plan estratégico do comercio de Galicia 2025-2030, diseñado de la mano del sector con el fin de seguir impulsando los más de 32.000 establecimientos comerciales que dan empleo a cerca de 107.000 personas en Galicia.

Entre ellas, las ayudas ya publicadas por casi 4 millones con tres líneas compatibles entre sí orientadas a la digitalización e innovación comercial, a la modernización, mejora de la imagen y eficiencia y a la sostenibilidad ambiental.

También los apoyos para impulsar las actividades de los centros comerciales abiertos de la Comunidad, con el objetivo de reforzar su excelencia y la capacidad de dinamización de los entornos en los que se integran (2,5 millones), el proyecto Vilas Vivas o el impulso de la formación para avanzar en la profesionalización del sector. Otras aportaciones son las dedicadas a impulsar una Rede galega de Mercados Excelentes (2,3 millones) y acciones novedosas como Prato de Mercado, que conecta las plazas de abastos con los restaurantes de su entorno.

Además, se incluyen medidas específicas orientadas al relevo generacional y a la conexión con la juventud, como la campaña Localízate, diseñada para que los jóvenes de entre 12 y 16 años generen vínculos de valor con el comercio de proximidad y de la que este año se está potenciando una nueva edición.

En el ámbito de la artesanía, la Xunta ha destacado la futura línea de apoyos por 1 millón para la formación de aprendices en oficios artesanales o la potenciación de iniciativas como Artesanía no Prato.