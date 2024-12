Pleno.- (AM) Rueda anuncia 2,5 millones más para el Bono Comercio, que se podrá utilizar a partir del lunes

Besteiro censura la "opacidad" del Gobierno de Rueda, que acusa al PSOE de "colonizar" todas las instituciones que "puede"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este miércoles una partida de 2,5 millones más para el Bono Activa Comercio, que se podrá utilizar a partir de las 9,00 horas del próximo lunes, día 9 de diciembre.

La iniciativa será publicada este en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de este jueves, 5 de diciembre, y permitirá que las personas que no gastaron los bonos tengan una nueva oportunidad para hacerlo. Además, aquellos usuarios que no descargasen los bonos, pueden hacerlo ahora para sus compras de Navidad y las tiendas que aún no se han adherido podrán hacerlo para esta ampliación del crédito.

El máximo mandatario autonómico ha hecho este anuncio durante la sesión de control de la Cámara gallega, en la que ha destacado que esta partida se añadirá a los 2,5 millones puestos en marcha a principios del pasado mes de noviembre.

"Para que se puedan seguir moviendo los autónomos, para que la gente que lo descargó y no lo pudo utilizar, lo utilice", ha manifestado para destacar que el objetivo es que "se mueva le economía".

"Eso es gobernar", ha trasladado en respuesta a una pregunta formulada por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quién aprovechó la sesión de control para acusar al Ejecutivo de Rueda de "falta de transparencia" y de utilizar las instituciones como si fuese el "salón de su casa".

BESTEIRO DENUNCIA LA "FALTA DE TRANSPARENCIA" DE LA XUNTA

Besteiro ha aprovechado la sesión de control al presidente para "convertir la transparencia institucional en un mero eslogan" y ha denunciado la "opacidad" en la gestión publica, el "abuso de las contrataciones a dedo y el bloqueo de información" en las comisiones de investigación parlamentaria.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo al asegurar que el PP "pretende explicar que cambiaron el proyecto porque había crisis. Y la solución fue hacerlo más pequeño y 470 millones más caro. Es absurdo", ha criticado, para afear también que la Xunta avalase la decisión con un informe de PwC que costó 20.000 euros. "Pagaron 1.000 euros por página", ha censurado.

Besteiro también ha denunciado la estrategia del PP para "vetar la comparecencia del expresidente Alberto Núñez Feijóo y la ocultación de documentos relacionados con la fusión de las cajas y la contratación pública". "Esta actitud no solo es un insulto a las instituciones, sino que es la prueba de que saben que son culpables y que Feijóo fue el cabecilla de esta trama", ha sostenido para trasladar a Rueda que

"bloquear la transparencia no lo exime de responsabilidades".

Además, el socialista se ha referido a los medios públicos para censurar que "el control partidista llegase a extremos lamentables". "Solo le falta llevar el plató de los informativos a la sede del PP. Es una manipulación intolerable", ha insistido.

Frente a ello, ha propuesto una batería de medidas para reforzar la transparencia y garantizar el buen funcionamiento de las instituciones como regular los lobbys, facilitar un acceso ágil y veraz a la información pública y e endurecer las normativas sobre los conflictos de interés.

RUEDA ASEGURA QUE BESTEIRO "NO ESTÁ CONECTADO CON LA REALIDAD"

Enfrente, el máximo mandatario autonómico ha puesto en cuestión que Besteiro acuda a la Cámara gallega a "hablar de respeto" a las instituciones "con la que está cayendo" en el Partido Socialista mientras él "aplaude". "Es no estar conectado con la realidad", ha afirmado Rueda, que ha sostenido que al PSdeG "no le gusta" como va la comisión de investigación de los contratos de la Xunta y ha criticado también que Besteiro solo acudiese una vez a este órgano.

"Esta comisión está sirviendo para que la gente vaya ahí a explicarse y de sus razones. A veces la verdad no gusta, pero es la verdad la que se está escuchando allí, por mucho que usted la tergiverse", ha afirmado.

El presidente de la Xunta, además, ha sacado los datos de respuestas del Gobierno bipartito a la oposición para asegurar que los gobiernos del PP presentan "más de 20 puntos" de transparencia que el del PSdeG y BNG.

Además, ha subrayado su respecto por la Cámara gallega y ha diferenciado la rendición de cuentas de su Ejecutivo con la del Gobierno central. Así, ha sostenido que él podría "inventarse viajes" y decir que "le impiden comparecer" --en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este punto, ha criticado que Sánchez no volviese a Galicia desde febrero "después de estar prácticamente todos los días en campaña" y ha censurado también que el Gobierno nombrase al "jefe de prensa del PSOE como secretario de comunicación". "Votaron el mismo día de la DANA en Valencia ocupar el Consejo de RTVE", ha recordado para preguntar si eso es "respeto institucional".

"Me pregunta por transparencia, por respeto a las instituciones al mismo tiempo que están colonizando el CIS, que están colonizando la Fiscalía, el Consejo de RTVE. Están colonizando todo lo que pueden", ha reprochado el presidente.

Rueda ha reprochado que Besteiro acudiese al Congreso del PSOE en Sevilla a "aplaudir todo esto". Como, según ha dicho, "aplaude con las orejas" el "cupo" que van a "imponer" para Cataluña.

"Sé que es difícil ser cada día más intranscendente, pero le recomiendo un poco más de dignidad y, mientras, nosotros vamos a gobernar", ha dicho para destacar las medidas puestas en marcha por su Gobierno y anunciar la ampliación de Bono Activa Comercio.