Pleno.- Corgos avisa de que el modelo del Gobierno "condenaría" a Galicia "tener la peor financiación de la historia"

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, interviene en el pleno del Parlamento de Galicia - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha asegurado este miércoles en el pleno del Parlamento de Galicia que el Gobierno tiene las "manos atadas" y "cierra la puerta" a cualquier tipo de negociación sobre el modelo de financiación autonómica por su "pacto previo" con los independentistas. Además, ha subrayado que la propuesta del Ejecutivo estatal, de aprobarse, "condenaría a Galicia a tener la peor financiación de la historia".

Así lo ha trasladado este miércoles durante sus intervenciones en el pleno de la Cámara gallega, en el que ha dado respuesta a varias preguntas formuladas por los distintos grupos parlamentarios y en el que ha sostenido que el modelo de financiación aprobado por el Estado "en contra del 80% de la población afectada supone un nuevo agravio a Galicia".

En primer lugar, el conselleiro ha dado respuesta a una interpelación formulada por la diputada del BNG Noa Presas, quien ha acusado a la Xunta de Galicia de acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado la pasada semana para hacer de "ventrílocuo" de la estrategia estatal de Génova y ha sostenido, además, que el Ejecutivo gallego carece de "una posición firme" para mejorar la financiación de Galicia.

Corgos ha replicado las acusaciones de la parlamentaria nacionalista asegurando que la Xunta actúa con "lealtad institucional" y también con "firmeza" para defender los intereses de los gallegos y las gallegas, tratando de ser "constructivo" de cara a la "necesaria y urgente" revisión del modelo.

Sin embargo, ha argumentado que la respuesta del Gobierno de Sánchez sea, "una y otra vez", "cerrar la puerta a cualquier negociación para mejorar la financiación de los servicios públicos gallegos".

"Y lo hace porque tiene las manos atadas por un pacto previo con los independentistas catalanes pese a que sus propuestas, que legítimamente buscan lo mejor para Cataluña, son muy malas para Galicia", ha manifestado Corgos.

El titular de Facenda, asimismo, ha sostenido que la prueba de que el Gobierno central no tuvo en ningún momento ni voluntad ni capacidad para negociar "por depender" de este "acuerdo previo" con Esquerra Republicana "con los números cerrados" es el hecho de que el acuerdo con el que llegaron con Canarias fue "por fuera del sistema".

"No se cambió el sistema nada, simplemente están cumpliendo los acuerdos de investidura con Coalición Canaria, porque no tiene margen ninguno para modificar nada del sistema de financiación presentado, por eso, el BNG debería alejarse y dejar de ser cómplice de Sánchez", ha sostenido.

Noa Presas ha insistido en que la Xunta no tuvo una posición firme y ha censurado que no quisiese participar en las negociaciones bilaterales por su afán en hacer "oposición" al Gobierno. "Perdieron la legitimidad cuando se olvidaron de que son también representantes de los gallegos y de las gallegas y no solo de su partido", ha afirmado.

Asimismo, ha reprochado también que el PPdeG congelase la comisión específica sobre financiación del Parlamento de Galicia. "No estamos de acuerdo para nada con que aplicasen ni una posición clara ni firmeza ni lealtad institucional", ha insistido para asegurar que "el problema en esta película no es Cataluña, es el centralismo".

LA XUNTA, "PREOCUPADA" ANTE UNA PROPUESTA "MUY NEGATIVA"

En la sesión, además, también ha formulado una pregunta sobre la última reunión del CPFF el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, quien ha agradecido a Corgos que acudiese a la cita como "portavoz de Galicia y no como palmero del sanchismo". "El diálogo sanchista consigue en ignorar todas y cada una de las propuestas ya aportaciones formuladas por las comunidades", ha dicho.

En su respuesta, el conselleiro ha incidido en que el gobierno gallego salió de la cita con "preocupación" por la posibilidad de que la propuesta aprobada pueda llevarse a cabo por ser "muy negativa" para Galicia. "No se puede reformar el sistema de financiación en contra del 80% de la población afectada", ha dicho para insistir en que el modelo que propone el Ejecutivo estatal condenaría a Galicia a tener la "peor financiación de su historia".

Corgos ha asegurado que Galicia se juega el futuro de su Estado del Bienestar, "tener recursos suficientes para su sanidad, su educación y sus políticas sociales". Sin embargo, ha insistido en que, con las propuestas del Gobierno central, "pasaría de tener una financiación ligeramente por encima de la media a estar en los puestos de la cola". "Galicia nunca tuvo en su historia una financiación por debajo de la media, y eso es lo que van a apoyar los socialistas gallegos y el BNG", ha dicho.

Corgos ha sostenido que, además de pasar de un modelo basado en las necesidades de gasto a otro que pivota sobre la capacidad tributaria, la propuesta del Gobierno no solo no mejora el peso del envejecimiento y la dispersión, sino que la disminuye, de forma que la comunidad gallega sería la tercera autonomía con peor financiación.

"Se abre la puerta a que los ciudadanos reciban servicios mejores o peores según donde residan", ha censurado.

LA XUNTA INSISTE EN QUE LA QUITA DE LA DEUDA PERJUDICA A GALICIA

En la sesión, además, el conselleiro de Facenda ha dado respuesta a otra interpelación, en este caso formulada por la diputada del PSdeG Patricia Iglesias en relación a la postura de la Xunta sobre la quita de la deuda propuesta por el Gobierno.

La parlamentaria socialista, que ha iniciado su intervención censurado que la Xunta no acudiese al CPFF a defender una posición gallega, sino a trasladar "una consigna de partido", ha criticado la "cerrazón" de los populares gallegos a aceptar la quita de la deuda de 4.000 millones de Galicia. "Es buena para Galicia, sin ningún tipo de matiz", ha subrayado.

Iglesias ha considerado que el PP "seguirá haciendo el tonto y dirán que no a la quita de 4.000 millones" mientras practica "la irresponsabilidad fiscal, un dumping fiscal" con "797 millones de euros de regalos fiscales en los presupuesto de este año".

Enfrente, Corgos ha insistido en que lo que pide el Partido Socialista es que la Xunta apoye una medida que "perjudica a Galicia" y que, además, "la penaliza por ejercer su autogobierno y la responsabilidad", "manteniendo la solvencia de sus finanzas".

El conselleiro ha subrayado que Galicia no puede estar de acuerdo con una propuesta que "no trata por igual a todas las comunidades" y no solo es que "no las trate por igual" sino que "penaliza" por haber sido "responsables" y haberse "ajustado a las reglas de sostenibilidad financiera". "Porque es una propuesta que premia la indisciplina fiscal", ha insistido.

"¿Cómo pueden apoyar los socialistas gallegos un trato discriminatorio para Galicia?", ha preguntado Miguel Corgos, que también ha defendido la gestión de la Xunta al asegurar que si bien el Gobierno gallego tuvo que recurrir al endeudamiento "durante lo peor de la crisis" siempre lo hizo dentro de los "limites autorizados".

Además, ha aprovechado para poner en valor que la gallega sea la comunidad que "menos incrementó porcentualmente la deuda autonómica desde el año 2009".