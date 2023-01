El pleno de Ourense pide la dimisión de Jácome, que alega que desconocía los antecedentes del Baltasar de la Cabalgata

OURENSE, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Ourense ha aprobado con amplia mayoría, con el voto a favor de 22 de los 27 concejales que la conforman --la rechazaron los ediles de Democracia Ourensana (D.O.) y el exconcejal de Ciudadanos (Cs) Laureano Bermejo, ahora en los no adscritos--, la moción impulsada por los populares para exigir la dimisión del regidor, Gonzalo Pérez Jácome, por el 'caso Baltasar'.

Precisamente, este se ha defendido de la polémica suscitada después de trascender que, en la Cabalgata de Reyes de la ciudad, el hombre que representó al Rey Baltasar tenía dos condenas por abusos sexuales. Jácome ha sostenido en todo momento desconocer tales antecedentes y, además, ha dicho que la "ley solo exige el certificado de penales para contacto habitual y regular" y no para eventos "ocasionales".

Así lo ha manifestado alrededor de las 13,30 horas, más de cuatro horas después de que comenzase el pleno ordinario, aunque no ha sido hasta ese momento cuando el propio regidor ha asegurado, en modo irónico, que "el pleno empieza ahora". Así, ha hecho alusión a que el debate sobre la polémica "era el momento más esperado del día". "Aprovechen ustedes si quieren lucirse mediáticamente. Tenemos una moción de urgencia que nos trae aquí el Partido Popular", ha indicado.

Con estas palabras, ha dado paso a la moción de urgencia en la que los populares pedían su dimisión por esta polémica y por no haber salido antes a dar explicaciones sobre el tema. La encargada de defenderla ha sido la portavoz popular, Flora Moure, que ha preguntado "quién ha hecho la vista gorda". "¿Quién no hizo su trabajo exigiendo el certificado de penales?", se ha cuestionado la dirigente popular.

"Todas las preguntas tienen la misma respuesta, señor alcalde, pero no todas la misma gravedad", ha proclamado Moure asegurando que al alcalde "le encantan los titulares que incluyen 'la más de la historia'" y que este año, ha agregado, Ourense "ha logrado la cabalgata más vergonzosa de la historia, la más irresponsable de la historia y la más peligrosa de la historia", y, además, tener "al alcalde más cobarde de la historia".

"No hablaríamos de esto si hubiera dado la cara a lo largo de la semana, tendríamos ya las explicaciones", ha esgrimido la popular, que ha criticado que el regidor "es incapaz de asumir responsabilidades" y "dar explicaciones", señalando de este modo que "no es digno de estar representando al ayuntamiento y tiene que dimitir".

"COMO SI TE DICEN QUE EL GUITARRISTA DE LOS ROLLING ES UN ASESINO"

Por su parte, el alcalde ha dicho que la cabalgata "fue la mejor de la historia superando la del año pasado" y que "todo salió perfecto". De este modo, ha criticado que la petición de los populares se ampara en la ley 26/2015, una ley que, ha asegurado, "está anulada y ha sido sustituida por una del 2021" que "solo exige los certificados de penales a quienes tengan contacto habitual con personas menores de edad que conlleven un trato repetitivo, regular y no ocasional".

"Que yo sepa la cabalgata no se hace todos los días, todas las semanas, ni todos los meses, con lo cual es ocasional y según esta ley no tenemos obligación de pedir ese certificado para que alguien haga de actor de doblaje de los Reyes Magos", ha esgrimido Pérez Jácome, asegurando que lo ha consultado "con los servicios jurídicos del Ayuntamiento" y, yendo más allá, ha afirmado que "en ninguna ciudad gallega ha sido exigido tal certificado".

"Es como si te dicen que el guitarrista de los Rolling es un asesino después de un concierto y dices, pues el concierto fue increíble. Pues con la cabalgata lo mismo, fue espectacular. La polémica ha sido a posterior y creada por la prensa", ha defendido el regidor, que ha sostenido "hasta aquí llega el tema: no los conocíamos, pero no era necesario pedirlos".

"LE PUDO PASAR A CUALQUIER AYUNTAMIENTO"

Con esta defensa, ha asegurado que "el trato con los niños fue meramente ocasional", que "no se vulneró la ley" y que "lo que nos pasó a nosotros le pudo haber pasado a cualquier ayuntamiento de España" porque "lo normal es que las personas que se postulen para hacer de figurantes no tengan este pasado". Pese a todo ha insistido en que "no pasó nada y no es ilegal, pero que nadie quiere verse envuelto en esto porque empaña el tema".

Además, ha tenido momento para señalar al Partido Popular, como proponente de la moción. "Me pide la dimisión el partido que lleva de candidato a una persona pendiente del Tribunal Supremo por darle millones de euros a los constructores de la ciudad, en perjuicio del bolsillo de los ourensanos", ha criticado.

"Es decir, el partido que lleva ese candidato, que usurpó millones de euros de los ourensanos para beneficiar a cuatro constructores, pide la dimisión al alcalde porque un figurante de una cabalgata se coló. Es para alucinar", ha aseverado Jácome, antes de añadir que "lo mismo ocurre con el candidato del Partido Socialista, que todavía está pendiente con la Pokémon por corrupción".

Así, ha dicho que en su partido, Democracia Ourensana, tiene "un lema: ni confirmamos avistamientos de ovnis, ni desmentimos rumores. Contestamos cuando creemos y cuando vemos que hay un desbarre salimos a la palestra". En esta misma línea ha lamentado que "falló el factor de la idoneidad porque nadie quiere hacer una cabalgata que se vea envuelta en polémica", pero ha reiterado que "ni él ni su equipo conocía el pasado de esta persona" y que "ni siquiera era la primera opción, si no la segunda. El primero no pudo venir".