Pontón pregunta a Rueda si negociará la condonación de la deuda y este rechaza "blanquear" el acuerdo del BNG

El presidente destaca que Galicia es la comunidad que menos ha incrementando su deuda gracias a la gestión "responsable" del PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha instado este miércoles al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a aprovechar el acuerdo para la investidura alcanzado por su formación con el PSOE para negociar la condonación de la deuda, unas palabras tras las que el máximo mandatario autonómico se ha negado a "blanquear" el pacto entre socialistas y nacionalistas al asegurar que es "desastre".

En la sesión de control de la Cámara gallega, la líder del Bloque ha sostenido que el PP "triplicó" la deuda de Galicia desde su llegada en 2009 a San Caetano y le ha preguntado al presidente si va a aprovechar el acuerdo del BNG para negociar una reducción o si "va a renunciar a esta oportunidad porque no tolera que el acuerdo lo negociase el Bloque" en lugar de él.

En su intervención, además, Pontón aseguró que Galicia paga un "sobrecoste" de 1.400 millones de euros por la deuda pública por la decisión del Gobierno del PP de renunciar a los fondos que el Estado puso a disposición de las comunidades autónomas a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y preferir endeudarse con la banca privada. Para ello, citó un informe del BBVA publicado en septiembre de 2023.

En su respuesta, el titular de la Xunta ha reprochado a Pontón su "caradura" a la hora de ofrecer datos y ha señalado que el FLA "quitaba la capacidad de gestión e intervenía". Sobre este punto, le ha recordado a la dirigente nacionalista que ella misma decía en 2012 que el FLA era "un instrumento recentralizador de Rajoy", "centralista y antisocial".

"Usted sobre la deuda ya lo ha dicho todo", le ha reprochado el presidente, que ha acusado a la nacionalista de defender posturas contrarias en este asunto. "¿A quién creó yo, a la Ana Pontón de hace 14 años" que nos llamaba "apóstolos del austericidio" por no endeudarse o a la "de ahora?", le ha preguntado Rueda, que también ha criticado la "parcialidad" de Pontón al "contar lo que le interesa" y ocultar que en cuatro años el bipartito incrementó en cuatro años la deuda "un 23%" frente al 6% de ritmo durante los años de gobierno del PP.

El presidente gallego ha destacado el hecho de que Galicia es la comunidad que menos ha incrementado su deuda gracias a la gestión "responsable" del Gobierno gallego en los últimos 14 años. "Tenemos una política económica de un gobierno que decidió no hipotecar a las generaciones que venían después al tiempo que hacer unos servicios públicos sostenibles", ha defendido.

Asimismo, ha puesto en valor que la deuda sobre el Producto Interior Bruto (PIB) está en la actualidad en 6,5 puntos por debajo de la media estatal, cuando en el 2009 estaba por encima. Además, ha destacado que en la actualidad es la cuarta comunidad con menos deuda per cápita, lo que ha confrontado con la situación que se registraba hace 14 años, en la que se situaba como la sexta autonomía con mayor endeudamiento.

RECHAZA "TRAJES A MEDIDA" DE OTRAS COMUNIDADES

En este contexto y tras asegurar que si Galicia continuase con el ritmo de endeudamiento que tenía con el bipartito hoy estaría peor que Cataluña, Rueda ha censurado que el BNG ayude a Sánchez a pagar sus hipotecas con los independentistas.

"Se lo digo muchas veces, tienen el enorme mérito ya no solo de ser los únicos nacionalistas que no le sacan nada a Pedro Sánchez. Ahora son los únicos nacionalistas que ayudan a Pedro Sánchez a pagar sus hipotecas con los nacionalistas que de verdad le sacan algo", le ha dicho el presidente, que le ha trasladado a Pontón que el acuerdo entre el BNG y el PSOE es "un pacto que no consiste en nada"

Dicho esto, ha rechazado "blanquear" este "desastre de acuerdo" y ha acusado al BNG de contribuir a "poner a unas comunidades por encima de las demás". "Y yo le digo aquí, como presidente de los gallegos, que no queremos ser más que nadie, pero desde luego no queremos ser menos", ha dicho.