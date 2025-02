El PP rechaza reprobar a Baltar y alega que, "sin ser ejemplar", su conducta es "un delito de peligro abstracto"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha rechazado este miércoles con sus votos que la Cámara gallega repruebe al senador por designación autonómica, el popular José Manuel Baltar, y ha sostenido que, "sin ser ejemplar", su conducta supone "un delito de peligro abstracto".

En la sesión plenaria que el Pazo do Hórreo ha acogido este miércoles, la diputada del BNG, Noa Presas, ha defendido una proposición no de ley a través de la que se exigía la reprobación del senador después de que el Tribunal Supremo lo condenase como autor de un delito contra la seguridad vial por conducir a más de 200 kilómetros por hora (k/h) en la autovía A-52 en abril de 2023. En concreto, le impuso una multa de 1.800 euros y la retirada del carné de conducir durante un año y un día.

En la defensa de la iniciativa, que fue apoyada tanto por el PSdeG como por el diputado de Democracia Ourensana, la parlamentaria nacionalista ha subrayado que "cada minuto que el señor Baltar sigue representado" a la Cámara gallega "es una vergüenza colectiva", por lo que ha considerado que debe dimitir.

"Reprobar y pedir la dimisión de Baltar Blanco es una obligación ética y democrática", ha sostenido Noa Presas, que ha iniciado su intervención leyendo la definición de las palabras ejemplaridad, representatividad y legitimidad, cuestiones que, en su opinión, Baltar "no reúne ni por asomo".

APOYO DEL PSDEG Y DE DO

La petición ha contado con el apoyo del PSdeG y de DO. Así, la parlamentaria socialista Carmen Rodríguez Dacosta ha asegurado asistir "abochornada" a la "pasividad" del PP con este caso que afecta a un cargo con una trayectoria política "contundentemente marcada por una conducta censurable, tanto desde el punto de vista de la ética como de la simple observación de los requisitos indispensables para un representante publico".

"En su paso por los distintos cargos que ocupó, dejó una estela llena de extravagancias y de corrupción que al final van cercando a un personaje tan lamentable como pernicioso", ha afirmado.

Además, ha considerado que el hecho de que un senador por designación autonómica fuese condenado por un delito contra la seguridad viaria tiene "bastante importancia" como para que se tomen al respecto medidas y ha sostenido que "Rueda, con este asunto, convierte al Senado en un cobijo de un delincuente. "Ni más ni menos", ha subrayado.

Por su parte, el parlamentario de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha recordado la condena por parte del Tribunal Supremo y ha afirmado que el hecho es "totalmente reprobable".

POSTURA DEL PPDEG

Enfrente, el diputado del Partido Popular Roberto Rodríguez ha acusado a la oposición de "predicar" con una cosa mientras hace "la contraria y se ha remitido a la recientemente cerrada comisión de investigación sobre los contratos de la Xunta para asegurar que el BNG predica "unos estándares de calidad democrática" que ellos mismos "no son capaces de cumplir".

Dicho esto, ha sostenido que de los hechos "no es necesario hablar" toda vez que "ya habló la justicia" y ha incidido en que la sentencia recoge que "el Ministerio fiscal solicitó la pena mínima" toda vez que no existió "situación de riesgo alguno".

Tras preguntar al BNG y al PSdeG por qué no reprueban al exministro José Luis Ábalos, a la mujer del presidente del Gobierno Begoña Rodríguez, o al fiscal general Álvaro García Ortiz, ha afeado al Bloque que no pidiese la reprobación de la concejala del BNG de A Estrada que se mofó en redes del aborto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a los socialistas que no censurasen las palabras en las el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, se refirió a la vestimenta de la popular Elena Candia.

"Un poco de coherencia", ha reclamado el diputado del PP, que ha preguntado a la oposición si "estos hechos son menos merecedores de una reprobación por no implicar responsabilidades penales". "Porque, sin ser una conducta ejemplar la que hoy debatimos, estamos ante un delito de peligro abstracto", ha afirmado para asegurar, además, que "echa en falta" este "afán purificador de reprobación" por parte del BNG "en toros casos en los que también hubo condena".